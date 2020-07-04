Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе

В Украине на выходных установится жаркая погода, в некоторых областях температура будет доходить до +38 градусов. Лишь в западных регионах будет прохладней - там пройдут грозовые дожди.

В субботу, 4 июля, в большинстве областей Украины будет жарко и сухо. На западе и севере страны пройдут дожди, местами град и усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°, днем +33...+38°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе жара немного спадет, так как синоптики прогнозируют дожди. Во Львовской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидаются грозовые дожи, град, шквалы. Ветер северный, 5-10 м/с, местами усиления до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°, днем +23...+25°. На высокогорье Карпат ночью +7...+12°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +31...+33°.

В центе и на востоке страны установится жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +33...+35°.

На юге жарко и солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20...+22°, днем +36...+38°.

Погода в Киеве

В столице 4 июля днем ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +19...+21°, днем +28...+30°. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. В Киевской области местами пройдут небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью +16...+20°, днем +27...+32°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, 5-6 июля, в Украине сохранится жаркая погода, лишь на западе и севере пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

5 июля на западе температура воздуха ночью +17...+19°, днем +22...+24°. На севере температура воздуха ночью +18...+20°, днем +28...+30°.

В южных и восточных регионах без осадков, температура воздуха ночью +18...+20°, днем +36...+38°.

6 июля осадки прогнозируют лишь в западных областях, на остальной территории сухо.

На западе температура воздуха ночью +14...+16°, днем +24...+26°. В северных областях без осадков, температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29...+31°.

На востоке и юге столбики термометров поднимутся до +38°. На побережье морей ночью до +24°, днем +34...+38°.

В Киеве 5 июля кратковременные дожди, температура воздуха ночью +19...+21°, днем +28...+30°. 6 июля в столице и Киевской области без осадков, температура воздуха ночью +19...+21°, днем +32...+34°.

Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, в июне погода в Киеве установила температурные рекорды. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°С.