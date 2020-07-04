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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф
4 июля празднует свои именины Василиса. Ласковое обращение Лиса также употребляется к таким именам как Алиса, Елизавета, Элиза и другим, также, как и обращение Ася, в настоящее время является самостоятельным именем.

Василиса – настоящая кладезь самых чистых помыслов и добрых дел. Чужую боль и проблему она примет как свою. Стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой – главные черты Василисы.

Недостатком Василисы является упрямство. Очень нелегко переубедить ее, если она решила совершить какой-либо поступок. Она все равно добьется своего, даже если это будет в ущерб ей. Этой женщине очень трудно признаваться с своих недостатках, так как ей хочется выглядеть всегда безукоризненно чистой и она очень старается выглядеть именно так.

Очарование, природная красота, мягкость в общении с людьми – непременные атрибуты обладательницы этого имени. Ей нужно быть постоянно в гуще событий, но она больше духовный наставник, сестра милосердия, чем лидер-борец за права.

Очень часто Василисы становятся социальными работниками, занимаются благотворительностью, т.к. именно так они могут выполнять свою жизненную миссию.

Поздравления

Премудрая, прекрасная...

Все это про тебя!

Свети нам словно ясная,

Далекая звезда.

 

Будь, Василиса, счастлива

Всегда, и в этот день

Загадывай желания,

Все сбудется, поверь.

 

Ведь в имени заложена

Твоем царицы стать,

И потому положено

Тебе во всем блистать!

Поздравления Василисе

От души отправлю я,

Пожелать хочу счастливой,

Чтоб судьба была твоя.

 

Царственно и величаво,

Чтобы ты по жизни шла,

Чтоб судьбы своей царицей

И хозяйкою была.

 

Я желаю, чтоб к успеху

Шла дорогой ты прямой,

Чтобы добрая удача

Вслед летела за тобой.

 

Пожелать хочу я в жизни

Бесконечного круиза,

Самою счастливой в мире,

Чтоб была ты, Василиса.

Желаю тебе, Василиса,

Весёлых, лихих приключений,

Смогли чтобы будни сложиться

Из самых прекрасных мгновений!

 

Чтоб ты красотою манящей

Держала мужчин в своей власти,

И счастья вулкан настоящий

В душе у тебя разгорался!

Василиса, принимай поздравления

В этот праздничный день для тебя,

Пусть найдется место веселью,

Не грусти, улыбайся всегда.

 

Будь счастливой, исполни желания,

К своим целям непременно приди,

Не бросай труды и старания,

Не сворачивай на пути.

 

И тогда с тобой все приключится,

Что задумала ты так давно,

Сказка в жизнь твою воплотится,

«Хеппи энд» будет, как в кино.

Хочу сказать, что Василиса,

Великолепная актриса.

Еще она красива очень,

И взгляд ее предельно точен.

 

Тебе желаем, дорогая,

Побольше нежности, без края.

И исполнения желаний,

И всех на свете ожиданий.

Дорогих тебе подарков,

Чистой и верной любви.

Тебе желаю Василиса,

От счастья радостно гори.

 

Пусть в доме тоем будут,

Всегда достаток и тепло.

Чтоб те, кто очень нужен,

Не уходили далеко.

 

Пускай болезни не подступят,

Работа, чтоб была всегда.

И знай, в тебя я очень верю,

И не оставлю никогда.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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