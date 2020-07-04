Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака

Парад планет 4 июля — очень опасное время, когда все планеты выстроятся в ряд. Некоторые считают, что в такой день может даже произойти апокалипсис, но большинство экспертов отмечает лишь серьезные энергетические диссонансы между планетами, из-за которых пострадает наша удача.

Парады планет — очень важное, но негативное событие в астрологии, которое обещает нам массу проблем. Советы астрологов помогут пережить этот неприятный день всем Знакам Зодиака с наименьшими потерями.

Овен

У Овнов в этот день может произойти много неприятностей. Сил может не хватить ни на что, особенно если окружать себя вещами, которые разрушают жизненную энергию. Сами планеты, выстроившись в ряд, создадут крайне небезопасные условия для денежных трат, ссор и импульсивных поступков. Всё это может привести к очень негативным последствиям, которые передадут управление судьбой в руки случайности.

Телец

Проблемы и негатив будут повсюду в этот день — на работе, дома, на улице, в транспорте, на дорогах. Спастись от него вряд ли получится, но зато можно будет очиститься при помощи медитации на избавление от проблем. Всё, что сегодня произойдет, эксперты советуют не воспринимать как проклятие. Тельцам нужно лишь немного потерпеть, проявив свойственную им выдержку.

Близнецы

Близнецов сложно назвать самовлюбленным Знаком Зодиака, но если они начнут демонстрировать это окружающим, то от них могут отвернуться все — даже самые близкие люди. Если это произойдет, то с проблемами придется справляться в одиночку. Друзья, коллеги и родственники могут оказать поддержку в трудную минуту. Достаточно лишь попросить их об этом. Парад планет не затронет сферу любви и отношений.

Рак

У Раков в этот день могут появиться новые финансовые возможности, но вместе с тем появятся и сомнения в себе. Денежные медитации для снятия негативных программ помогут решить самые важные проблемы на пути к финансовому Олимпу. Это будет день, когда работа и бизнес могут принести Ракам успех. Важно не торопиться и принимать взвешенные решения. Из-за парада планет может прийти недомогание и ощущении слабости.

Лев

Наибольшие проблемы из-за парада планет у Львов наступят в сфере любви. Пять самых сильных талисманов помогут в создании благоприятных условий для совместных дел со второй половинкой и родственниками. Также эти талисманы помогут меньше ругаться с друзьями и коллегами. Лучше временно приостановить новые знакомства. Если на этот день было назначено свидание, данные талисманы также помогут в его проведении.

Дева

Существуют денежные приметы на каждый день недели. Девам стоит обратить внимание на приметы этой субботы и ближайших пары дней, потому что из-за парада планет появятся новые соблазны, на которые лучше не тратить деньги. Возможны будут и удачные приобретения, которые помогут Девам поднять себе настроение. В остальных сферах тоже лучше смотреть в оба. Можно провести день в уединении и отдыхе.

Весы

Энергетика человека зависит от положения всех ночных светил, но когда они располагаются в одной зоне неба, это может привести к непредсказуемым последствиям. У Весов ожидается очень неблагоприятный день, в который опасность и неудачи могут исходить из любого «угла». Главное — не паниковать и не браться за какие-то новые дела, пока опасность не минует, то есть, не раньше 6 числа.

Скорпион

Скорпионам стоит как можно меньше общаться сегодня с эгоистичными Знаками Зодиака. Такие люди могут пойти на обман или обидеть 4 и 5 числа. Им не стоит доверять, даже если покажется, что никаких подвохов нет. Лучше в этот день проявлять больше самостоятельности и не доверять своей интуиции, опираясь лишь на логику. Планеты спутают все карты, сделав день непредсказуемым.

Стрелец

У Стрельцов этот парад планет будет не самым опасным. Среди всех Знаков Стрельцам повезет больше всего. Может даже произойти что-то приятное. Предсказать появление удачи не получится, но всё же стоит обратить внимание на семь событий, которые предупреждают о переменах к лучшему. Даже если судьба будет благосклонной, лучше не забывать о том, что этот день непредсказуем, так что проблемы могут взяться буквально из ниоткуда.

Козерог

На Козерогов может напасть собственничество. Лучше давать второй половинке, друзьям и родственникам больше свободы. Не стоит ограничивать близких людей в их желаниях. Эффективные заговоры от ревности помогут справиться с этим ужасным чувством, которое не приносит ничего кроме проблем. Также парад планет может внести свои коррективы в финансовую жизнь Козерогов. Возможны непредвиденные траты, новые неурядицы.

Водолей

Водолеям 4 июля желательно опасаться общения с эмоциональными Знаками Зодиака. Люди, которые не умеют себя сдерживать, будут крайне опасны в день парада планет. От них будет исходить много негативной энергии. Они могут резко менять свои планы, пойти на предательство — всё для своей выгоды. Также при малейшем раздражении они могут говорить обидные вещи и бросаться громкими заявлениями. Лучше держаться подальше от них.

Рыбы

Амурная сфера станет в этот субботний день самой важной. Действенные ритуалы на любовь помогут сохранить отношения или найти новые. Что касается финансов и работы, то в эту субботу лучше не браться ни за какие новые дела, не заключать сделок и не рисковать. Этот парад планет не затронет негативом любовь, но в финансовой сфере это будет день хаоса и неурядиц. Этот день изменит отношение Рыб к деньгам.

Хоть это и негативный день с отрицательными последствиями, не стоит фокусироваться только на плохом сегодня и в июле в целом. Ознакомьтесь с самыми благоприятными днями, чтобы знать, когда удача будет улыбаться больше всего. К слову, один из дней силы июля ожидает нас уже очень скоро — 6 июля.