В Минобразования рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября

И.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал несколько вариантов посещения учениками школ с нового учебного года.

В Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью. Об этом в интервью LB. рассказал и.о.министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он отметил, что пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

"Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", – пояснил он. В МОН есть несколько вариантов на случай усиления или ослабления карантина.

"Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", – уточнил Шкарлет.

Как сообщалось, ранее в Министерстве образования и науки опровергли информацию, что с 1 сентября 2020 года учащиеся переходят на дистанционную форму обучения