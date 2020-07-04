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Командующий ВМС: Угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не исчезала

Командующий ВМС: Угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ никуда не исчезала
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины. А угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ остается актуальной с 2014 года. Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, комментируя предположение военных экспертов, что запланированные на сентябрь военные учения "Кавказ-2020" в России могут превратиться в широкомасштабное наступление на Украину.

"Для нашей страны угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала. Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины. На последних масштабных стратегических командно-штабных учениях по южному направлению "Кавказ-2016" противник совершил не только высадку своего десанта, но и имитировал наши соответствующие действия", - сказал Неижпапа.

Он подчеркнул, что имперские амбиции у Кремля не уменьшаются, "они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии".

Командующий ВМС добавил, что есть утвержденный главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на 2020 год.

"Пандемия внесла в него определенные ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений не стало меньше, мы придерживаемся запланированного", - подчеркнул он.

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Все по теме:

Россия, ВСУ, Алексей Неижпапа.

Автор:

Телеграф
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