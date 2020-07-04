Зеленский в здании ОПЗ встретился с предпринимателями Одесчины

Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Одесчины.

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский в административном здании ОАО "Одесский припортовый завод" встретился с представителями местного бизнеса, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Я впервые на Одесском припортовом заводе. Всегда хотел увидеть, что это такое. Вижу, что завод в прекрасном состоянии. Хотелось бы верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44% зарплаты. Увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что ваш потенциал выше, потому что когда-то здесь работало 4,5 тысячи человек, а сейчас - 3 тысячи. То есть большой потенциал возвращения наших специалистов", - сказал Зеленский в начале встречи, обращаясь к руководству ОПЗ.

Директор ОАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица рассказал о текущем состоянии завода и мерах, принимаемых для его развития. По словам директора предприятия, начался капитальный ремонт производственных мощностей, происходит электронная трансформация, погашаются долги перед НАК "Нафтогаз Украины", впервые за последние пять лет возобновились перегрузки на экспорт химической продукции украинских производителей, которая поступает на завод по железной дороге. Благодаря этому на предприятие начали возвращаться квалифицированные кадры.

"Будущее завода - это прежде всего люди. Это самый ценный капитал. Поэтому для меня главным приоритетом является сохранение коллектива и обеспечение всех социально-экономических условий их эффективной работы", - отметил Синица.

Исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал президенту о подготовке к передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского морского порта, в который входят гостиничный комплекс "Одесса", концертно-выставочный зал, причалы и морской вокзал. Уже издан приказ Министерства инфраструктуры о начале этой процедуры.

Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что IFC (International Finance Corporation) совместно с ЕБРР разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск.

Во время встречи также затрагивались вопросы туристического развития региона, помощи в работе морским портам. Зеленский согласился с предложением провести еще одну встречу с представителями отрасли, чтобы более предметно обсудить проблемные вопросы.

"Чтобы вы это подготовили, и мы встретились. Я с удовольствием (встречусь). Думаю, что в течение месяца можем в Киеве, если удобно", - сказал президент.