Командующий ВМС считает, что мир сейчас воюет технологиями, а не количеством штыков

Командующий ВМС Алексей Неижпапа ответил на вопрос относительно оптимизации в армии.

У России - вторая в мире по численности армия. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных сил в миллион человек. Но сейчас мир воюет технологиями, а не количеством штыков.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос относительно оптимизации в армии, о чем периодически заявляет руководство Минобороны, и предостережении критиков, что сокращение приведет к снижению обороноспособности.

"Наш главный враг - Российская Федерация - имеет вторую в мире по численности армию. Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого ни хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных сил численностью в миллион человек. Поэтому, говоря о ВМС, стоит говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов. Технологичность, профессионализм - такими вижу приоритеты Военно-морских сил Украины", - акцентировал Неижпапа.

Вместе с тем он признал, что в украинской армии есть проблема текучести кадров.

"Действительно, в большинстве своем военнослужащие уходят именно после первого контракта. Причины разные. Усталость, например. Особенно это касается морской пехоты после выполнения задач в зоне проведения ООС. Кое-кто идет, а потом возвращается", - сказал Неижпапа.

Также, по его словам, еще одна причина заключается в нерешенности социальных вопросов. Больше заработной платы, денежного обеспечения, военнослужащих беспокоит, куда возвращаться, в какие условия, каковыми являются перспективы их улучшения, подчеркнул командующий ВМС.

"Военнослужащий должен иметь уверенность, что в то время, когда он выполняет боевую задачу, его семья имеет социальные гарантии и защиту, - отметил Неижпапа. - Также в желании продолжать службу многое зависит от командиров, правильного распределения полномочий, внутренних коммуникаций. Здесь есть над чем поработать".