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ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в мире

ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в мире
01:31 Сегодня Телеграф УНИАН
За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев заболевания коронавирусом в мире в субботу, 4 июля.

Общее количество случаев заболевания возросло на 212 326 за последние 24 часа, пишет DW.

Согласно ежедневному отчету ВОЗ, наибольшее увеличение произошло в США, Бразилии и Индии. Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания за сутки был зафиксирован 28 июня. Тогда в мире официально было зарегистрировано более 189 тысяч новых инфицированных. Количество смертей в течение суток осталось примерно на том же уровне - около 5000 в день.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер субботы в мире зарегистрировано свыше 11,1 миллиона инфицированных, умерли более 527 тысяч человек.

Первое место по количеству зафиксированных случаев коронавируса и смертей вследствие вызванной этим вирусом болезни COVID-19 занимают США. Там зафиксировано 2,8 миллиона инфицированных, почти 130 тысяч лиц людей умерли. Бразилия с более чем 1,5 миллионом инфицированных и 63 тысячами летальных случаев занимает второе место. На третьем месте с 673 тысячами инфицированных и 10 тысячами летальных случаев находится Россия.

 
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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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