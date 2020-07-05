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Польский министр о статусе украинских заробитчан: Это все будет предметом межгосударственных переговоров

Польский министр о статусе украинских заробитчан: Это все будет предметом межгосударственных переговоров
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Укринформ
Права украинцев, работающих в Польше, возможно, нужно урегулировать межправительственным соглашением. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановский, который 4 июля принял участие в почтении памяти воинов армии УНР по случаю 27-летия восстановления Украинского военного кладбища в городе Александрув-Куявский Куявско-Поморского воеводства на севере Польши.

"В Польше работает много тысяч украинцев, которые уважают благодаря своей честности, надежности, трудолюбию. Возможно, это (статус украинцев - ред.) должно урегулировать межгосударственное соглашение, которое давало бы и большие гарантии, и большую безопасность, лучшую опеку, соблюдение прав работников. Это все будет предметом межгосударственных переговоров", - подчеркнул Ардановски.

По его словам, то, что в Польшу приезжают тысячи украинцев, является хорошей возможностью, чтобы подружиться.

"Это прекрасная возможность, чтобы лучше познакомиться. У нас похожий язык, в подавляющем большинстве мы христиане. Нужно познать себя и образ мышления, чувствительность и на этом строить дружеские отношения. Лучшего времени не будет , - убежден Ардановский.

Он отметил, что польско-украинские политические и экономические отношения развиваются хорошо. Что же касается вопросов исторических, то, по мнению министра, их нельзя забывать, но из них нужно научиться делать выводы.

Министр отметил, что 27-ой раз подряд украинцы и поляки собрались вместе в Александруве-Куявском, чтобы почтить тех, кто 100 лет назад вместе боролся за независимость своих стран. Оба народа боролись за общие ценности, право на самоопределение - и против преступной коммунистической идеологии, подчеркнул он.

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В церемонии почтения памяти воинов УНР в Александруве-Куявском приняли участие представители органов местного самоуправления, украинцы, в частности консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин. В Facebook он выразил надежду, что вскоре в городе появится улица имени генерала УНР Марка Безручко.

По информации Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года в Польше находилось более 1,3 млн украинцев.

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Украина, Польша, Заробитчане.

Автор:

Телеграф
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