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Командующий ВМС: Украина может стать первой после США страной, которая будет иметь на вооружении катера Mark VI

Командующий ВМС: Украина может стать первой после США страной, которая будет иметь на вооружении катера Mark VI
18:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Из открытых источников
Военно-морские силы Украины могут одними из первых в мире получить современный американский катер Mark VI. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

"Идеальный для наших действий на Азовском море, рассчитываем, что скоро Mark VI займет достойное место в нашем прибрежном флоте. Кстати, ни одной стране эти катера США еще не передавали. Украина может стать первой после Соединенных Штатов страной, которая будет иметь на вооружении Mark VI", - сказал он.

По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ – многовекторность и легкость для перемещения по суше. Также на нем устанавливаются тактические ракеты, противоминный комплекс, а на борту могут размещаться подразделения спецназа.

"Назвать сроки пока не смогу. Впрочем, надеюсь, что быстрее, чем продолжался процесс с Island. Важно, что это будут совершенно новые катера, которые ранее не использовались", - отметил военный моряк.

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Как сообщалось ранее, США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.

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США, Алексей Неижпапа, Mark VI.

Автор:

Телеграф
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