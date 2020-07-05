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"Край вдохновения, край будущего": Зеленский поделился впечатлениями об Одессе

"Край вдохновения, край будущего": Зеленский поделился впечатлениями об Одессе
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский за выходные, проведенные в Одессе, убедился, что это - край вдохновения и край будущего. Об этом он написал в Facebook.

"Что сказать об Одессе? Это край вдохновения, край будущего ... Провел здесь выходные, и "таки да" Одесса - украинская жемчужина для людей и о людях. Обязательно вернусь сюда снова и всем рекомендую!" - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он поражен увиденным и услышанным в здешних портах: это самая перспективная отрасль для инвестиций, в которой работают 100 тысяч человек. "Украинские порты демонстрируют рост, увеличивается обработка грузов, реализуются первые концессионные проекты, восстанавливается речное судоходство. Все это доказательство того, что Украина - морская держава", - подчеркнул Президент.

Он также обратил внимание на проблемы региона. В частности, глава государства одним из наиболее проблемных вопросов считает ликвидацию последствий аварии танкера Delfi.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время поездки общался с местным бизнесом. "Очень профессиональные люди, которые работают на благо Украины. Всегда стараюсь помочь с решением их проблем, надеюсь, на этот раз будет так же", - отметил он.

Глава государства добавил, что общался и с местными ветеранами: "Их просьбы справедливы: повышение пенсии, уменьшение коммунальных платежей, доступ к лечению, психологическая реабилитация. Будем разбираться и решать".

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Президент упомянул также о программе "Большое строительство", в рамках которой в этом году в Одесской области будет восстановлено 163 км дорог государственного значения. "Посмотрел, какие строят стадионы - просто класс! В детстве видел такие только в иностранных фильмах", - написал Зеленский.

Как сообщалось, 4-5 июля президент осуществляет рабочую поездку в Одесскую область.

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Одесса, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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