Наев: Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов. Поздравление опубликовано в Facebook Командование объединенных сил ВС Украины.

"Освобождение этих стратегически важных городов от длительной осады произошло после почти трех месяцев боевых действий на Донбассе. Но оно стало очередной победой наших Вооруженных Сил над кремлевскими наемниками, которые оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства", - подчеркнул Наев.

По его словам, именно с этого дня в освобожденных городах началась мирная жизнь, а их жители стали чувствовать себя свободными гражданами Украины.

"И я искренне уверен, что мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю", - подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время он выразил соболезнования родным и близким украинских воинов и местных жителей, которые положили свою жизнь за независимость Украины во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 5 июля исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск.

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над пророссийскими бандформированиями. Удирая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлен временным центром Донецкой области, где в настоящее время находится Донецкая областная государственная администрация. Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.

Тогда власть Украины объявила проведение антитеррористической операции на части территории Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут - 6 июля, Константиновку - 7 июля, Торецк - 21 июля, Авдеевку - 29 июля.