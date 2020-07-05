Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наев: Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю
Наев: Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю
"Край вдохновения, край будущего": Зеленский поделился впечатлениями об Одессе
Зеленский поделился впечатлениями об Одессе
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Первый "полетит" в 2022 году: ученые создали летающего робота-змея
Первый "полетит" в 2022 году: ученые создали летающего робота-змея

Наев: Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю

Наев: Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов. Поздравление опубликовано в Facebook Командование объединенных сил ВС Украины.

"Освобождение этих стратегически важных городов от длительной осады произошло после почти трех месяцев боевых действий на Донбассе. Но оно стало очередной победой наших Вооруженных Сил над кремлевскими наемниками, которые оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства", - подчеркнул Наев.

По его словам, именно с этого дня в освобожденных городах началась мирная жизнь, а их жители стали чувствовать себя свободными гражданами Украины.

"И я искренне уверен, что мы никогда больше не позволим захватчикам ступать на нашу с Вами родную землю", - подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время он выразил соболезнования родным и близким украинских воинов и местных жителей, которые положили свою жизнь за независимость Украины во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 5 июля исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска.

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск.

Кулеба об освобождении Славянска и Краматорска: Так будет и с остальными, оккупированными РФ, территориями

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над пророссийскими бандформированиями. Удирая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлен временным центром Донецкой области, где в настоящее время находится Донецкая областная государственная администрация. Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.

Шмыгаль об освобожении Краматорска: Будем вспоминать это много-много десятков лет

Тогда власть Украины объявила проведение антитеррористической операции на части территории Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут - 6 июля, Константиновку - 7 июля, Торецк - 21 июля, Авдеевку - 29 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Краматорск, Славянск, Сергей Наев, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 "Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
05 Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Новой Каховке: причиной стала семейная ссора
Пожар в Новой Каховке: причиной стала семейная ссора
Непогода на западе Украины: на Львовщине может прорвать дамбу
Непогода на западе Украины: на Львовщине может прорвать дамбу
День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня
День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня
Рыбам тоже важна &quot;атмосфера&quot;: они не могут спариваться, когда им жарко
Рыбам тоже важна "атмосфера": они не могут спариваться, когда им жарко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь