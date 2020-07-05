Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: пандемия, потоп на западе Украины, отставка Смолия и другое
Главные события недели: пандемия, потоп на западе Украины, отставка Смолия и другое
День Героев: в США почтили память всех, кто отдал жизнь за независимость Украины
День Героев: в США почтили память всех, кто отдал жизнь за независимость Украины
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Первый "полетит" в 2022 году: ученые создали летающего робота-змея
Первый "полетит" в 2022 году: ученые создали летающего робота-змея

Украинские власти работают над наращиванием боевых возможностей ВМС

Украинские власти работают над наращиванием боевых возможностей ВМС
23:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников
Министр обороны Украины заговорил про наращивание боевых возможностей украинского военного флота в полном соответствии со стандартами НАТО.

Министр обороны Украины Сергей Таран поздравил украинских военных моряков с профессиональным праздником - Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и заверил, что руководство государства работает над наращиванием боевых возможностей украинского военного флота.

"Агрессивные амбиции Российской Федерации являются реальной угрозой на море и требуют соответствующего реагирования. Готовность в любой момент защитить национальные интересы Украины, высокий профессионализм, отвага - именно те качества, которые наиболее характерны украинским военным морякам", - говорится в поздравлении Тарана.

Он подчеркнул, что руководством государства предпринимаются системные меры по получению оперативных и боевых возможностей всеми компонентами Военно-морских сил.

"Наращивание боевых возможностей украинского военного флота в полном соответствии со стандартами НАТО, обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы, развитие новой системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях - это наши приоритетные задачи. Конечной целью является создание в Украине современных Военно-морских сил, способных адекватно ответить на любые вызовы и угрозы на морском направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы наши амбициозные планы воплотить в жизнь, и в этом нам активно помогают наши стратегические партнеры - страны НАТО", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВМС, Флот, Сергей Таран.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 "Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
05 Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума добралась до Китая: инфицированного нашли в городе с почти двухмиллионным населением
Бубонная чума добралась до Китая
Непогода на западе Украины: на Львовщине может прорвать дамбу
Непогода на западе Украины: на Львовщине может прорвать дамбу
День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня
День в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня
Оседлала гидроцикл: Леся Никитюк решила устроить себе прогулку по Днепру
Оседлала гидроцикл: Леся Никитюк решила устроить себе прогулку по Днепру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь