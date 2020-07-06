Всемирный день поцелуев, 6 июля: история и приметы праздника

Сегодня все желающие могут "обмениваться своими душами" на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.

История гласит, что инициатором этого праздника был некий дантист. Он хорошо все продумал: если люди будут чаще целовать друг друга, то начнут лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, на дантистов появится спрос. Неизвестно, как сложилась судьба находчивого стоматолога, но праздник прижился и распространился по всей Европе и Америке, а теперь добрался и до нас.

Почему люди целуются? Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них.

Существует даже специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, — филематология. Официально эту дисциплину признали в 2009 году. Было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и предотвращает стрессы, помогает похудеть, является отличной профилактикой морщин: он задействует около 30 мышц лица. Кроме того, поцелуй разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Три 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. Кстати, по мнению тех же ученых, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.

Помогают похудеть и победить морщины: чем полезны поцелуи

Избавляют от стресса. В крови целующегося человека уровень гормона стресса кортизола снижается, а концентрация "гормона любви" окситоцина, наоборот, растет.

Заменяют фитнес. Во время одного энергичного поцелуя сжигается от 8 до 16 калорий. А еще "чмоки" - являются прекрасной профилактикой морщин, так как задействуют около 30 лицевых мышц. Главное, работать с полной отдачей.

Спасают от кариеса и головной боли. В слюне, которая выделяется в процессе, содержатся соли кальция, соединения фосфора и даже природные антибиотики. Все вместе эти вещества укрепляют эмаль зубов и проводят своего рода профилактику кариеса. А расширение кровеносных сосудов при поцелуе помогает снять спазм во время головных болей.

Предотвращают болезни легких. Во время и даже после поцелуя легкие делают 60 вдохов в минуту вместо обычных 20. Неплохая гимнастика является прекрасной профилактикой болезней дыхательных органов.