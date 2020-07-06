Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах
Итоги дня 5 июля: годовщина освобождения Славянска и Краматорска, Зеленский в Одессе и украинцы в Афинах
Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики 6 раз нарушали "тишину"
Малиновский заработал пенальти и принес победу Аталанте (Видео)
Малиновский заработал пенальти и принес победу Аталанте (Видео)
Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля
Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля

Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине

Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
08:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Украине в понедельник, 6 июля, осадки прогнозируют лишь в Карпатском регионе, температура днем 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 39°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Без осадков, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-западный, 3-8 м/с. Температура днем 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 36-39°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 6 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В столице температура днем 30-32°, на Киевщине днем 30-35°.

Согласно прогнозу, в западных областях 7 июля грозовые дожди, местами значительные, 8 июля без существенных осадков; температура ночью 7 июля 14-19°, 8 июля 10-15°; днем 18-23°.

В южной и восточной частях без осадков, лишь 7 июля в Одесской, Николаевской, днем 8 июля в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 20-25°, днем 7 июля 34-39°, 8 июля 30-35°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 7 июля в северных областях без осадков; температуре 7 июля ночью 17-22°, днем 29-34°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 25-30°, 8 июля ночью 14-19 °, днем 22-27°, в большинстве северных областей и в Винницкой области 19-24°.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град.

На Киевщине 7-8 июля прогнозируется кратковременный дождь, гроза, только ночью 7 июля без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температуре 7 июля ночью 17-22°, днем 25-30°; 8 июля ночью 14-19°, днем 19-24°.

Синоптики в Украине 9-10 июля осадков не пронозируют, лишь на Левобережье 9 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-20°, днем 26-32°; на остальной территории ночью 9-15°, днем 21-27°, в северо-западных областях 9 июля 19-24°.

В столичном регионе 8-9 июля осадки не прогнозируются. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода, Жара, Тепло.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
03 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
04 Влияют на рост волос: фрукты, которые помогут отрастить локоны
05 Инцидент в аэропорту Афин: в ГПСУ объяснили, почему выпустили украинцев за границу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
В Китае за сутки еще 4 случая коронавируса
Греция планирует закрыть границу для граждан Сербии
Греция планирует закрыть границу для граждан Сербии
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут
Рецепт дня: Вкуснятина на завтрак из яиц за 5 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь