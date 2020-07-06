Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 6 июля, осадки прогнозируют лишь в Карпатском регионе, температура днем 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 39°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Без осадков, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-западный, 3-8 м/с. Температура днем 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 36-39°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 6 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В столице температура днем 30-32°, на Киевщине днем 30-35°.

Согласно прогнозу, в западных областях 7 июля грозовые дожди, местами значительные, 8 июля без существенных осадков; температура ночью 7 июля 14-19°, 8 июля 10-15°; днем 18-23°.

В южной и восточной частях без осадков, лишь 7 июля в Одесской, Николаевской, днем 8 июля в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 20-25°, днем 7 июля 34-39°, 8 июля 30-35°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 7 июля в северных областях без осадков; температуре 7 июля ночью 17-22°, днем 29-34°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 25-30°, 8 июля ночью 14-19 °, днем 22-27°, в большинстве северных областей и в Винницкой области 19-24°.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град.

На Киевщине 7-8 июля прогнозируется кратковременный дождь, гроза, только ночью 7 июля без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температуре 7 июля ночью 17-22°, днем 25-30°; 8 июля ночью 14-19°, днем 19-24°.

Синоптики в Украине 9-10 июля осадков не пронозируют, лишь на Левобережье 9 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-20°, днем 26-32°; на остальной территории ночью 9-15°, днем 21-27°, в северо-западных областях 9 июля 19-24°.

В столичном регионе 8-9 июля осадки не прогнозируются. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.