Иван Купала 2020: традиции и обряды на деньги, любовь, удачу

Праздник — отличное время для проведения заговоров и обрядов, направленных на улучшение жизни, привлечение любви и финансового благополучия.

Купальская ночь — особое время, окутанное тайнами.

Наши предки жили в гармонии с природой и умели пользоваться дарами, которые она предлагает. Спустя века народная мудрость по-прежнему актуальна и позволяет изменять жизнь к лучшему. Эксперты рекомендуют отпраздновать прекрасный праздник Ивана Купалы с 6 по 7 июля 2020 года, а также провести обряды и ритуалы, привлекающие позитивные перемены.

Заговоры на привлечение любви

1. На Ивана Купалу всегда привлекали любовь, проводя для этого множество ритуалов. В современном мире можно воспользоваться мудростью предков, чтобы легко и без усилий изменить свою судьбу и повстречать истинную пару. Для этого в ночь праздника зажигают красную свечу, ставят ее на блюдце и всматриваются в ее пламя. Как только воск начнет капать, произносят:

"Свеча за меня слезы прольет, мне лишь радость оставит. Огнем дурное выжигаю, путь себе освобождаю. Как свеча горит, так и любовь ко мне спешит".

Свечу гасят и ставят в укромное место.

2. Привлечь любовь можно, если обратиться за помощью к березе или яблоне. Для этого яркую ленту повязывают на выбранную ветвь, приговаривая:

"Счастье привлекаю, любовь маню, ярким цветом заманиваю. Как Иван Купала пойдет, так и любовь на порог придет".

3. Обрести взаимную любовь помогут и травы. Для этого в день праздника собирают 10 разных цветущих растений, приносят букет домой, обвязывают его алой лентой и ставят на подоконник. По поверьям такой букет привлечет избранного судьбой.

Обряды на удачу

1. Привлечь удачу в день праздника не составит труда, если перед каждой дверью, которую нужно открыть, произносить:

"Куда я иду, туда и удача спешит".

2. Удача не отвернется в нужный момент, если на Ивана Купалу смастерить талисман и оставить его на всю ночь на подоконнике. Его носят с собой и никому не показывают, чтобы капризная Фортуна всегда была рядом.

3. В прежние времена удачу привлекали листьями папоротника. Их приносили на порог, вставали на них и приговаривали:

"Удачу привлеку, беды отведу".

Заговоры, привлекающие деньги

1. Справиться с финансовыми трудностями в праздничный день поможет монета. Ее заговаривают:

"Богатство на монете строится, в копилку складывается. Достаток привлеку, от бедности уйду".

Монету бросают в копилку, чтобы она привлекала финансовые потоки.

2. Деньги кладут в банку, ставят ее на подоконник и произносят:

"Волшебная ночь купальская деньги привлечет, от убытков убережет".

Утром деньги кладут в кошелек и не тратят все до последнего, чтобы финансовая удача не отвернулась.

3. Купальская ночь полна загадок, и в этот день можно исполнить заветное желание. Ровно в полночь выглядывают в окно, держа на раскрытой ладони горсть монет. Их бросают со словами:

"Монеты в путь отправляю, через горы и реки пускаю. Как уйдут, так и придут, капиталом осядут".

Купальская ночь — время, когда каждый сможет узнать свое будущее и изменить его в нужную сторону. Множество обрядов, дошедших до нас, позволяют справляться с любыми трудностями и оставлять тревоги за спиной.