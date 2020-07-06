У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Сегодня, 5 июля, свои именины отмечает Антон. Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).

Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

Это сдержанный и озабоченный человек, который, хотя и является довольно обаятельным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно скрытным. Мужчина по имена Антон похож на человека, который родился, чтобы побеждать, он способен на динамизм и решительность, чрезвычайно убедителен и склонен быть ответственным за все свои поступки.

У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

В детстве это чрезвычайно независимый мальчик, может быть, даже чересчур. Антон часто стремится уйти от всех, уединиться с книгой, предпочитает оставаться в одиночестве, чем в нежелательной компании. Родителям стоит обратить внимание на эту склонность, привить мальчику важность совместного времяпрепровождения, сотрудничества, поскольку подобное поведение может привести к эгоцентричной модели поведения в жизни.

Антон наслаждается тишиной, изучением, размышлением, анализом и медитацией, часто интересуется передовыми технологиями (информационные технологии, нанотехнологии, робототехника, нефтяная и газовая промышленность). Точность восприятия, углубленное изучение вопроса помогут ему найти своё призвание в архитектуре, научных сферах, маркетинге, логистике. При всей личностной замкнутости Антон умеет правильно выстраивать последовательности, логично мыслить, обладает упорством в достижении целей, поэтому такие области как политика и спорт близки ему.

В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить всё. И выберет он её в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.

Поздравления

Антон, я тебе пожелаю

По жизни успехов во всём,

Любовь пусть настигнет большая,

И счастье наполнит твой дом!

Пусть будет удача, как птица,

В дороге тебя провожать,

И лучшее всё совершится,

О чём ты мог только мечтать!

Тебе желаю я, Антоша,

Чтоб ты счастливым был всегда,

Зарплата будет пусть хорошей

За годы честного труда!

Тебе, мой дорогой Антон,

Желаю радости и смеха,

Здоровья крепкого вагон,

Побед, везения и успеха!

Хочу я тебя поздравить, Антон,

И счастья большого тебе пожелать,

В банке всегда иметь миллион,

Чтобы в реальность мечты воплощать!

Здоровья желаю тебе, словно сталь,

Взаимной любви и хороших друзей!

Тебя стороной пусть обходит печаль,

Чтоб солнце светило в жизни твоей!

Будь, Антон, всегда здоров

И не знай ты докторов.

И до старости глубокой

От болезней ты не охай.

Баксы с неба чтобы валились,

А начальники не злились.

Чтоб друзья надежны были,

Чтобы девушки любили!

Что забыли пожелать,

Можешь сам сюда вписать —

В этот праздничный стишок,

В наш забавный поздравок!

Антон означает «вступающий в бой»,

Так смело борись с целой кучей забот.

И пусть не останется впрямь ни одной,

А в жизни тебе, наш Антон, повезет!

Желаем любить, быть любимым всегда.

Здоровье и пыл озорной сохранять.

Пусть мчатся, как кони, шальные года.

Желаем уверенности не терять!

Я тебе, Антон, желаю

Быть всегда на первом месте:

При квартире и машине,

Цену знать добру и чести.

Пусть сбываются желания

И ведет вперед удача,

Словно семечки щелкай

Все проблемы и задачи.

Для тебя сейчас, Антон,

Поздравлений очень много,

Чтобы жизнь была как сон,

Полной счастья и восторга.

Чтобы ангел твой хранил

И берег от неудачи,

Больше храбрости и сил,

Быть успешней и богаче!

Антон, поздравляем тебя с твоим праздником,

От души ты сегодня порадуйся,

Пусть запомнятся счастья мгновенья

И прекрасные впечатленья.

Никогда не грусти без причины,

Оставайся достойным мужчиной,

Чтобы люди вокруг уважали,

Быть таким же, как ты, все мечтали.

Мужественный, смелый и красивый,

Радости тебе, добра,

Антон, с твоим я днем сегодня поздравляю,

Пусть обойдет тебя беда.

Пусть будет мир в твоем доме,

И пусть достаток будет в нем,

Пускай уходит все плохое,

И все проблемы будут нипочем.