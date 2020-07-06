Минздрав: в Украине более 5 тыс человек ожидают трансплантации органов

Президент Владимир Зеленский настаивает на развитии трансплантации в Украине. Об этом он заявил на традиционном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а следовательно, более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", - сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что более 5 тысяч украинцев сейчас ждут трансплантации органов. По его словам, условия для развития этой отрасли медицины в Украине не были обеспечены, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом.

При этом он добавил, что Минздрав образовал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

Правительственный чиновник подчеркнул, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" (418-IX). Документ регулирует вопрос трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.