Долгожданная прохлада: синоптики рассказали, когда спадет жара

В Украину идет долгожданное похолодание. 7 июля на западе температура воздуха ночью снизится до +16 градусов, днем до +20.

По прогнозам синоптиков, похолодание придет в Украину уже завтра, 7 июля.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных регионах пройдут дожди, грозы, температура воздуха снизится до +16 градусов ночью и до +20 днем.

В остальных регионах страны сохранится жаркая погода, столбики термометров на востоке и юге Украины поднимутся до +38 градусов, но местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды на 7 июля, фото: meteo.gov.ua

Но уже со среды, 8 июля, похолодание распространится на всю территорию Украины. На западе и севере страны ночью +11...+13°, днем +21...+23°.

В центральных регионах без осадков, ночью +16...+18°, днем +22...+24°. На востоке ночью +20...+22°, днем +31...+33°. В южных регионах ночью +18...+20°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 8 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 5 июля мощный ливень затопил Черкассы. Улицы превратились в море, а автомобили поплыли.