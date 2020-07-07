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Наводнения на западе Украины: Британия выделит 100 тысяч фунтов

Наводнения на западе Украины: Британия выделит 100 тысяч фунтов
02:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате наводнений на западе Украины. Как сообщается на Facebook-cтранице Посольства Великобритании в Украине, помощь оказывается в ответ на обращение украинской власти к международному сообществу.

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса среди местных жителей, добавили в посольстве.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - заявили в посольстве.

Как сообщалось ранее, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Были подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодий, разрушены дороги и тому подобное. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

В западных регионах снова угроза подтоплений: ожидается подъем воды в реках

США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Также помощь Украине предоставили Швеция и Италия.

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Великобритания, Наводнения, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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