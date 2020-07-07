Наводнения на западе Украины: Британия выделит 100 тысяч фунтов

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате наводнений на западе Украины. Как сообщается на Facebook-cтранице Посольства Великобритании в Украине, помощь оказывается в ответ на обращение украинской власти к международному сообществу.

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса среди местных жителей, добавили в посольстве.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - заявили в посольстве.

Как сообщалось ранее, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Были подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодий, разрушены дороги и тому подобное. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Также помощь Украине предоставили Швеция и Италия.