Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Это совпадение сделает обычный день 7 июля счастливым. В такой день мы можем добиться всего, чего захотим. Для этого необходимо лишь желание.

Зеркальная дата — это день с особенной энергетикой, которая усиливается за счет магического совпадения чисел.

Многие обыденные вещи, которые мы принимаем как должное, на самом деле обладают магическими свойствами. Сказанное вовремя слово может оказаться паролем для привлечения счастья, а дата в календаре — стать ключом к исполнению задуманного. Именно такой день ждет нас 7 июля, когда наступит одна из самых знаковых и волшебных дат года.

Магия числа 7

В нумерологии Семерка является божественной, поэтому считается главным и самым могущественным числом. Это цифра проницательна, но осторожна: она не открывает великих тайн. Семерка не любит магов и ворожей, которые пытаются с ее помощью узнать будущее или познать непознанное. Она — хранительница секретов, и ее интересует духовный мир человека. Если 7.07 ваше материальное начало возьмет вверх над духовным, приготовьтесь к удару судьбы, который может привести к большим проблемам.

Поскольку семерка служит духовным людям, очень важно проникнуться духовностью этого дня, заглянуть внутрь себя и прислушаться к голосу сердца. Только искренние желания, несущие благо духовному началу, точно и быстро дойдут до высших сил.

Как загадать желание 7 июля

Мы приготовили список правил, которые помогут загадать желание 7 июля так, чтобы все лишнее ушло из жизни, а его место заняли счастье и удача. Для быстроты эффекта важно отследить точное время, когда на часах будет 7 часов и 7 минут. Подойдет и такое же вечернее время, 19:07. За минуту до наступления 07:07 или 19:07 нужно озвучить свое желание. Мы советуем использовать принцип визуализации, который поможет в красках передать желаемое.

Как загадать желание и каким образом его лучше сформулировать, мы покажем на простом примере: "Я хочу счастливую жизнь". А вы перефразируете указанный пример согласно своей мечте.

Правило No1: используйте настоящее время. Важно думать о своем желании так, словно оно уже исполнилось. Вместо "Я хочу счастливую жизнь" запишите: "Я живу счастливой жизнью". Используя настоящее время, вы даете установку, что мечта уже стала реальностью. Это необходимо для того, чтобы лишить себя сомнений и настроиться на воплощение желаемого.

Правило No2: больше конкретики. Назначьте точное время, в течение которого ваша мечта может и должна исполниться. Число 7 очень коварно, поэтому вы можете прождать исполнение задуманного 3, 5, а то и все 7 лет. Поэтому формулируйте конкретно: "Я начал(а) жить счастливой жизнью в этом, 2020, году". Вы даже можете указать месяц и точную дату, морально настроив себя на исполнение загаданного в срок.

Правило No3: формулируйте желание четко. Вы должны знать, чего именно вы хотите и как этого достичь. Ваше желание должно быть емким, понятным и конкретным, поэтому прежде чем загадывать желание, приведите в порядок собственные мысли и чувства. Если вы мечтаете найти хорошую работу, встретить родственную душу, купить новый автомобиль, то обязательно укажите это. К примеру, "Я хочу получать много денег" звучит туманно и даже опасно. Ведь при этом не понятно, как вы хотите заработать эти деньги, на что вы их будете тратить и, собственно, зачем они вам нужны.

Правило No4: верьте в лучшее. Зарядите свое желание положительными эмоциями. Представьте себе, как вы будете рады и счастливы, когда ваша мечта исполнится.

Правило No5: все дело в деталях. Чтобы приблизиться к своей мечте, визуализируйте не только саму мечту, но и связанные с ней подробности, вплоть до самых мелочей. К примеру, если вы хотите счастливую и полную изобилия жизнь, то представьте свой дом, свое настроение, атмосферу и даже эмоции близких. Можете также обрисовать в уме приятные события и звук сообщения на телефоне, информирующий о начислении заработанной платы.

Подводя итоги, хотим дать последний совет: напишите все свои мечты на листке бумаги и перечитайте их вслух утром 7 июля, вечером и в течение дня — это поможет приблизиться к осуществлению желания. И обязательно верьте в успех, не допуская мысли, что загаданное вами не исполнится.