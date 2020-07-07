Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Итоги 6 июля: Чума, смерть Морриконе и послабление карантина
Президент Бразилии заподозрил у себя COVID-19 и отменил все запланированные встречи
Президент Бразилии заподозрил у себя COVID-19
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля
Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля

Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля

Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Согласно поверьям, в Иванов день "открываются" земля и небо, вода приобретает чудесную силу, птицы и звери начинают говорить.

Традиции праздника Ивана Купалы

Это праздник почитания воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек или озер разжигать обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали, водили хороводы. Огни, зажигаемые в Иванову ночь, считались чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева о дерево, и называли его живым, лесным, лекарственным.

Чтобы в этот вечер избавиться от невзгод, надо тихо посидеть у костра и, сосредоточившись, внутренне обратиться к духу огня с просьбой выжечь из вашей жизни все наносное и суетное.

Спать в купальскую ночь считалось зазорным, и после праздника отправлялись сразу на покос - говорили, что такая ночь только силы прибавляет. Важнейший символ купальских обрядов - цветок иван-да-марья, желтый цвет которого воплощает стихию огня, фиолетовый - воды.

Праздник «макушки лета», наивысшего расцвета природных сил считался и апофеозом человеческой любви, потому и иван-да-марья стал воплощением сильной любовной страсти. Даря его, признавались в любви. Но легенды о возникновении цветка говорят о другой любви - преступной. По одной из них, брат и сестра не ведали о своем родстве и вступили в брак. За грех кровосмешения они были превращены богами в цветок, но не расстались и после смерти. По другой легенде, брат и сестра сами превратились в цветок, только чтобы не терять друг друга. По третьей - брат убил сестру, соблазнившую его, а она перед смертью попросила посадить на ее могиле цветок - это и был иван-да-марья. Большим уважением на Купалу пользуются полынь, чернобыльник и крапива. Травы, собранные на Купалу, обладают не просто целебной, но и магической силой.

В этот день считалась целебной утренняя роса и всякая вода - речная, колодезная, ключевая. За два-три дня до или после Ивана Купалы появляется мед. Считается, что если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. В некоторых областях в этот день приносили в церковь к обедне для освящения ветки деревьев и травы, которые потом используются после самых разных проявлений нечистой силы.

Народное предание о полете ведьм на Лысую гору известно по всей Руси. Народ твердо уверен, что они в Ивановскую ночь летают на эту гору на помеле. Ведьмы собираются на лысой Киевской горе: это их день, ведунов, колдунов, домовых, водяных, русалок, леших. Иногда даже из предосторожности запирали в эту ночь лошадей, боясь, чтобы на них не поехали ведьмы на Лысую гору, на окна вешали и на пороги клали жгучую крапиву для защиты от ведьм.

Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых так и называли - ивановские червячки. Дети, кладя их на ладонь, говорили: «Иванушка, Иванушка! Полетай за Волгу, там тепленько, а здесь холодненько».

Приметы на 7 июля

Сильная роса на Ивана - к урожаю огурцов.

На Иванов день солнце на восходе играет.

На Ивана ночь звездная - много будет грибов.

Знаменательные события в истории: 7 июля 2020 года

Ивановские дожди лучше золотой горы.

До Ивана просите, детки, дождя у бога, а после Ивана я и сам упрошу (т. е. начнутся частые дожди).

Если в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые.

Коли до Ивана просо в ложку, то будет и в ложке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Ивана Купала, Традиции, Приметы, Обряды, Иванов день.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 Страны, которые открыли границы для Украины, но в МИД не рекомендуют выезжать
05 Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
Дистанционное обучение: США вынудят иностранных студентов покинуть страну
Дистанционное обучение: США вынудят иностранных студентов покинуть страну
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь