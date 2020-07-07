Ивана Купала: народные приметы и запреты 7 июля

Согласно поверьям, в Иванов день "открываются" земля и небо, вода приобретает чудесную силу, птицы и звери начинают говорить.

Традиции праздника Ивана Купалы

Это праздник почитания воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек или озер разжигать обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали, водили хороводы. Огни, зажигаемые в Иванову ночь, считались чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева о дерево, и называли его живым, лесным, лекарственным.

Чтобы в этот вечер избавиться от невзгод, надо тихо посидеть у костра и, сосредоточившись, внутренне обратиться к духу огня с просьбой выжечь из вашей жизни все наносное и суетное.

Спать в купальскую ночь считалось зазорным, и после праздника отправлялись сразу на покос - говорили, что такая ночь только силы прибавляет. Важнейший символ купальских обрядов - цветок иван-да-марья, желтый цвет которого воплощает стихию огня, фиолетовый - воды.

Праздник «макушки лета», наивысшего расцвета природных сил считался и апофеозом человеческой любви, потому и иван-да-марья стал воплощением сильной любовной страсти. Даря его, признавались в любви. Но легенды о возникновении цветка говорят о другой любви - преступной. По одной из них, брат и сестра не ведали о своем родстве и вступили в брак. За грех кровосмешения они были превращены богами в цветок, но не расстались и после смерти. По другой легенде, брат и сестра сами превратились в цветок, только чтобы не терять друг друга. По третьей - брат убил сестру, соблазнившую его, а она перед смертью попросила посадить на ее могиле цветок - это и был иван-да-марья. Большим уважением на Купалу пользуются полынь, чернобыльник и крапива. Травы, собранные на Купалу, обладают не просто целебной, но и магической силой.

В этот день считалась целебной утренняя роса и всякая вода - речная, колодезная, ключевая. За два-три дня до или после Ивана Купалы появляется мед. Считается, что если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. В некоторых областях в этот день приносили в церковь к обедне для освящения ветки деревьев и травы, которые потом используются после самых разных проявлений нечистой силы.

Народное предание о полете ведьм на Лысую гору известно по всей Руси. Народ твердо уверен, что они в Ивановскую ночь летают на эту гору на помеле. Ведьмы собираются на лысой Киевской горе: это их день, ведунов, колдунов, домовых, водяных, русалок, леших. Иногда даже из предосторожности запирали в эту ночь лошадей, боясь, чтобы на них не поехали ведьмы на Лысую гору, на окна вешали и на пороги клали жгучую крапиву для защиты от ведьм.

Считалось, что с этой ночи появляются светлячки, которых так и называли - ивановские червячки. Дети, кладя их на ладонь, говорили: «Иванушка, Иванушка! Полетай за Волгу, там тепленько, а здесь холодненько».

Приметы на 7 июля

Сильная роса на Ивана - к урожаю огурцов.

На Иванов день солнце на восходе играет.

На Ивана ночь звездная - много будет грибов.

Ивановские дожди лучше золотой горы.

До Ивана просите, детки, дождя у бога, а после Ивана я и сам упрошу (т. е. начнутся частые дожди).

Если в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые.

Коли до Ивана просо в ложку, то будет и в ложке.