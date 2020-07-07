В Минздраве оценили готовность Украины ко второй волне COVID-19

В Минздраве оценили готовность Украины ко второй волне пандемии коронавируса. Украинские врачи, больницы и лабораторные центры более обеспечены, чем это было в марте.

Украина полностью готова ко второй волне пандемии COVID-19, это касается и готовности врачей, больниц и наличия тест-систем. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии (пандемии коронавирусной болезни COVID-19 - ред.)... и это касается не только лабораторных центров или наличия тест-систем, но и готовности наших врачей, больниц, что даже невозможно сравнить с тем, что у нас было в начале марта. Все лабораторные центры при полной загрузке обеспечены тестами на месяц. Это тот уровень, который мы держим", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 июля, выявлено 564 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умер, 490 выздоровели, сейчас болеет 26 131 человек, что на 53 больше, чем днем ранее.