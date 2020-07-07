День Петра и Февронии 2020: какого числа, история и традиции

В такие дни читаются молитвы о любви, а время принято проводить с самыми дорогими людьми. Это идеальный день для духовного роста и перевода отношений на новый уровень.

День Петра и Февронии — это русский праздник любви. Уже более десяти лет он носит статус официального дня любви, семьи и верности. Эксперты расскажут, как в этот день можно укрепить любовь или привлечь ее в свою жизнь.

История праздника

Изначально день Петра и Февронии был только церковным праздником. Это святые, история любви которых до сих пор является известной притчей. Князь Петр был Муромским князем, но он не мог править так, как ожидали люди и он сам, поскольку он внезапно заболел проказой.

Оказалось, что вылечить проказу могла лишь Феврония — молодая девушка, жившая в то время на Рязанской земле. Князь прибыл к ней, но та предложила ему условие — если она вылечит князя, тот возьмет ее в жены. Изначально Петр согласился, но нарушил свое обещание. Болезнь дала о себе знать с новой силой, а Петр вернулся к Февронии, но на этот раз уже сдержал свое слово.

Вместе они пережили много испытаний, но жили счастливо до самой старости. В итоге они приняли постриг в монахи. Умерли они в один день. Монахов нельзя было класть в один гроб, но после смерти они оказались в одном гробу, что стало чудом. 8 июля — день почитания святых Петра и Февронии, который с 2008 года стал государственным днем любви и верности.

Как укрепить любовь и семью 8 июля

Согласно народным поверьям, в этот день необходимо быть рядом с близкими людьми, которых вы любите больше всего на свете. 8 июля нужно помогать друг другу, делать добрые дела, общаться, заниматься совместной работой. Категорически запрещено нарушать обещания, данные ранее на этот день.

Чтобы укрепить любовь, можно попросить об этом Бога в молитвах Петру и Февронии о семье, любви и замужестве. Можно сходить в храм и поставить им свечку. В любом случае обратиться к ним с молитвами и просьбами можно и даже нужно, особенно если сейчас в ваших отношениях или семье не самые удачные и лучшие времена.

Символ праздника — ромашка. Мужчины по всей стране будут дарить своим женщинам эти цветы в знак любви и верности. Это прекрасный способ порадовать свою вторую половинку. Можно также сделать и другой сюрприз на свое усмотрение. Очень хорошим подарком будет любовное признание или предложение руки и сердца.

Издревле этот праздник был народным, поэтому можно также ознакомиться с заговорами и обрядами на семейное благополучие и любовь. Не забудьте 8 июля почтить память святых Петра и Февронии Муромских, чтобы они продолжали оберегать ваш дом и семью от бед и проблем.