В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине десять регионов не готовы к дальнейшему ослаблению карантинных ограничений. За минувшие сутки в пяти областях не выявили новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на вторник, 7 июля, в пяти областях Украины не зафиксировали ни одного нового случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус не выявили в Хмельницкой, Черниговской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Как сообщили в Минздраве, наибольшее количество новых больных выявили во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях. В столице за минувшие сутки зафиксировали еще 63 случая.

На сегодня девять регионов и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных ограничений.

Одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 564 новых случаев заболевания COVID-19. Следует отметить, что в последние дни фиксируется небольшой рост новых случаев коронавируса. Днем ранее, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях.