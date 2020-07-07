Минздрав обновил страны "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось

Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной" и "зеленой" зоны по показателям коронавируса.

Обновленный список стран "красной зоны" опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

"Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне", - отметили в Гостуризме.

Отметим, согласно списку Минздрава, в обновленный список вошла также Чехия.

"Красная зона"

Казахстан,

Острова Теркс и Кайкос,

Палестина,

Киргизстан,

Сейшельские острова,

Мексика,

Черногория,

Суринам,

Сальвадор,

Албания,

Чехия.

"Зеленая зона"

Румыния,

Болгария,

Иран,

Сербия,

Польша,

Италия,

Турция,

Хорватия,

Греция,

Индия,

Нидерланды,

Словения,

Норвегия,

Ирландия,

Дания,

Литва,

Венгрия,

Германия,

Исландия,

Австралия,

Грузия.

Отметим, граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет Министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат. Из стран "зеленой" зоны - без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как сообщалось, Украина в последнее время имела отрицательный прирост заболеваемости COVID-19. Это один из критериев, которые учитывает Евросоюз, принимая решения о включении государств в список третьих стран, жителям которых разрешено въезжать на территорию ЕС.