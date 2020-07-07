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Обилие зелени, уютные дорожки и любимые аттракционы: почему стоит посетить Парк партизанской славы в Киеве

Обилие зелени, уютные дорожки и любимые аттракционы: почему стоит посетить Парк партизанской славы в Киеве
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф
В Киеве не так много зеленых зон, где одинаково красиво в любую пору года. Парк Партизанской славы как раз то место, в котором приятно находится как летом, так и зимой.

В снежную пору парк превращается в зимнюю сказку много красивых заснеженных полян, красавиц сосен и елей, не хватает только костра и 12 месяцев. Летом, когда все деревья и кустарники одеваются в зеленое, расцветают поляны усеянные цветами, в парке царит особая атмосфера, которая настаивает на приятный отдых.

Парк Партизанской славы относительной молодой парк. Он основан в 1970 году. Для поклонников истории в самом центре парковой зоны расположен современный Музей Партизанской Славы. Также одним из любимых мест горожан является амфитеатр, где почти каждые выходные проводятся встречи с бывшими партизанами и защитниками нашей страны. Здесь можно посидеть с книгой, поиграть в шахматы и просто пообщаться с друзьями в тихой и спокойной обстановке.

Настоящее жемчужиной парка можно назвать новый необычный фонтан пешеходный, да еще и световой. Это место сразу приметили дети, которые обожают бегать по светящейся воде. Вода в фонтане движется в двух направлениях: падает, как водопад, и поднимается снизу. Подсвечивается фонтан всеми цветами радуги и ее оттенками. Работает фонтан в нескольких программах: "волны", "ступеньки", различные узоры, а нажав на специальные кнопки, можно создать свою программу.

Также в парке действует городок аттракционов небольшие "Американские горки", "Паровозик", веревочный парк, колесо обозрения. Для активной молодежи и деток в парке регулярно проводятся соревнования, квесты и фестивали.

Также в парке есть много полян, где можно провести пикник. многим нравится отдыхать у озера, где можно летом покупаться, а зимой походить по льду.

Для спортсменов и всех, кто увлекается здоровым образом жизни, в парке специально оборудовали тропу здоровья, с теннисными кортами, площадками с турниками.

Особую атмосферу в парке создает практически нетронутая природа. Тут сохранены все ландшафты природного леса. В парке насчитывается более 30 видов разных деревьев. Если смотреть в цифрах, то из 120 га территории 100 га занимают деревья, кусты и другие зеленые насаждения.

Парк Партизанской славы находится на левом берегу, в Дарницком районе столицы. Добраться до него не сложно Вам понадобиться зеленая ветка метро.

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Киев, Парк.

Автор:

Телеграф
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