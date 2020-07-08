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Сам признался: НАПК составило на Зеленского два админпротокола

Сам признался: НАПК составило на Зеленского два админпротокола
Обновлено 00:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
НАПК вручило два протокола об административном нарушении Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП). Соответствующие материалы будут переданы в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после вступления в должность Президента Украины Владимир Зеленский совершил куплю и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

"Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента купли и продажи ОВГЗ. Такое уведомление в Реестр не поступило", - подчеркнули в НАПК и добавили, что Президент лично сообщил НАПК о факте нарушения.

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Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства.

Как отмечают в ОП, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

В ОП заметили, что согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента купли и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие уведомления.

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Владимир Зеленский, НАПК.

Автор:

Телеграф
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