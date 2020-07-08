У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Как и многие другие популярные имена, имя Василий имеет греческое происхождение и пришло в русскую культуру вместе с принятием христианства на Руси. В переводе с греческого имя Василий означает "царственный". Этот эпитет - это один из эпитетов Зевса, в дальнейшем применяемые еще к царям и императорам. Применялся данный эпитет только к представителям высшей власти и не относился к примеру к королям западной Европы, которых короновал Папа Римский. Имя происходит от др.-греч. слова βασίλειος (басилейос) и изначально звучало как Базилевс.
Имя имеет широкое распространение в странах с христианской культурой. Однако стоит отметить, что его звучание в каждом языке может сильно отличаться от исходного. Ну а еще от этого же корня происходят женское имя Василиса. Его значение для девочки и женщины вы можете узнать перейдя по ссылке.
Маленького Васю отличают большая подвижность и доброта. Его подвижность приятно совмещается с устойчивой нервной системой, что для детей с повышенной активностью достаточно редко. А вот доброта мальчика особенно заметна на его любви к животным. Он будет очень рад, если у него будет домашний питомец, хотя ответственность за него поймет не сразу. К сожалению его добротой часто пользуются более хитрые дети, но со временем Василий научится отличать кому правда нужно помочь, а кто пытается "сесть на шею".
Учится Василий достаточно успешно, но с некоей прохладой. Это обусловлено тем, что у Василия прекрасные данные для обучения и он привыкает получать результат не прилагая усилий. У него отличная память, а его умений понимать суть вопроса часто выручает его и во взрослой жизни. Василий редко становится отличником, зато он если и получил хорошую оценку, значить точно знает предмет.
Про здоровье Василия можно сказать что оно крепкое и это позволяет ему выглядеть хорошо на протяжении многих лет. Мальчик растет достаточно спортивным и с удовольствием занимается спортом. Приобретенная в подростковом возрасте стройная фигура будет свойственна ему в течении всей жизни, и это не смотря на небольшую склонность к полноте.
Поздравления
С Днем ангела, любимый Вася!
Пусть счастья будет жизнь полна.
И радужно весь мир раскрасив,
Нахлынет радости волна.
Пусть все дела легко даются,
И рядом будет друг всегда.
Судьба успех несет на блюдце,
Здоровья хватит на года.
Хочу удачи пожелать
Тебе, Василий, в именины,
Уныния совсем не знать,
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!
В прекрасный праздник этот
Желаю я Вам света!
В День именин, Василий,
Все будет достижимым:
Успех, удача, счастье!
Отсутствие ненастья!
Любовь, надежда, вера
Пускай придут к Вам смело!
Василий — царственная личность,
И профи, и хороший друг.
Пусть будет в жизни все отлично,
Работа, отдых и досуг!
В день именин тебе с душою
Желаю радостной судьбы,
Уюта, счастья и покоя,
В карьере самым лучшим быть!
Вася, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных — тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.