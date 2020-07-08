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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 8 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Василий".

Как и многие другие популярные имена, имя Василий имеет греческое происхождение и пришло в русскую культуру вместе с принятием христианства на Руси. В переводе с греческого имя Василий означает "царственный". Этот эпитет - это один из эпитетов Зевса, в дальнейшем применяемые еще к царям и императорам. Применялся данный эпитет только к представителям высшей власти и не относился к примеру к королям западной Европы, которых короновал Папа Римский. Имя происходит от др.-греч. слова βασίλειος (басилейос) и изначально звучало как Базилевс.

Имя имеет широкое распространение в странах с христианской культурой. Однако стоит отметить, что его звучание в каждом языке может сильно отличаться от исходного. Ну а еще от этого же корня происходят женское имя Василиса. Его значение для девочки и женщины вы можете узнать перейдя по ссылке.

Маленького Васю отличают большая подвижность и доброта. Его подвижность приятно совмещается с устойчивой нервной системой, что для детей с повышенной активностью достаточно редко. А вот доброта мальчика особенно заметна на его любви к животным. Он будет очень рад, если у него будет домашний питомец, хотя ответственность за него поймет не сразу. К сожалению его добротой часто пользуются более хитрые дети, но со временем Василий научится отличать кому правда нужно помочь, а кто пытается "сесть на шею".

Учится Василий достаточно успешно, но с некоей прохладой. Это обусловлено тем, что у Василия прекрасные данные для обучения и он привыкает получать результат не прилагая усилий. У него отличная память, а его умений понимать суть вопроса часто выручает его и во взрослой жизни. Василий редко становится отличником, зато он если и получил хорошую оценку, значить точно знает предмет.

Про здоровье Василия можно сказать что оно крепкое и это позволяет ему выглядеть хорошо на протяжении многих лет. Мальчик растет достаточно спортивным и с удовольствием занимается спортом. Приобретенная в подростковом возрасте стройная фигура будет свойственна ему в течении всей жизни, и это не смотря на небольшую склонность к полноте.

Поздравления

С Днем ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

 

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несет на блюдце,

Здоровья хватит на года.

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

 

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

 

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Василий — царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

 

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

День ангела Марка: значение имени и поздравления

Вася, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

 

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

 

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных — тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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