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Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены

Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
18:25 Сегодня Телеграф УНН
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. Меры по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава объединенных сил была задействована в ликвидации пожара в Луганской области. Основные же боевые подразделения Вооруженных сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вольному и Орехово.

В полдень противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Боевики продолжают блокировать движение через КПВВ "Марьинка"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

"За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, для ликвидации лесных пожаров в Луганской области привлекли 444 военнослужащих.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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