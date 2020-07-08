Преследования крымских татар: ЕС требует от РФ немедленного освобождения всех задержанных украинцев

В ЕС отметили, что 7 июля этого года семь человек, в основном крымские татары, были арестованы на Крымском полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность.
"Европейский союз считает их задержание политически мотивированным и, поскольку оно было осуществлено в соответствии с российским законодательством российскими "властями" на территории Украины, то является незаконным в соответствии с международным правом. Европейский союз не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.
В ЕС также заявили, что ожидают "со стороны России прекращение давления на крымскотатарское сообщество".
"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. По-прежнему имеет первостепенное значение полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", - отмечается в заявлении.
В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.