У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Уменьшительно-ласкательное обращение Дино в последнее время также употребляется и как самостоятельное имя. Аналоги имени Давид в других странах – Дэвид в Англии, Тааветти (Таави) в Финляндии, Дайви (Дави) в Шотландии, Давиде в Италии.

Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.

Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении всей жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.

В профессиональной деятельности Давид ищет новые впечатления, путешествия и приключения, поэтому из него получится отличный дипломат, воин, путешественник. Эти мужчины могут попробовать себя в геологии, спелеологии, альпинизме, спорте. Благодаря присущей им физической силе и выносливости, они могут стать скульпторами и ювелирами. Им не подходит монотонная и рутинная работа, она утомляет Давида. Этот человек определенно найдет дорогу в жизни и сможет обеспечить хорошее материальное положение своей семье. Давид на протяжении жизни будет получать много шансов на развитие карьеры. Он может стать успешным бизнесменом.

Давид разбирается в женщинах. Первый брак Давида заканчивается, как правило, неудачей. Второй брак принесет владельцу этого имени долгожданное счастье. Давид отличный хозяин, умеет искусно готовить. Семья – это самое важное в его жизни. Его супругой должна стать красивая и привлекательная, умная и волевая женщина, которая будет помогать Давиду в осуществлении намеченных планов. Именно супруга должна давать Давиду уверенность в себе с помощью похвалы и близких отношений. Давид, рожденный летом, обожает своих детей и обладает добрым, отзывчивым нравом.

Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.

Поздравления

Пусть у тебя всегда, Давид,

Все будет славно в жизни этой!

Знай, путь любой тебе открыт,

Тебя ждут только лишь победы!

Как можно больше позитива,

Тебе желаю в каждом дне!

Живи, Давид, всегда счастливо

И на веселой будь волне!

Как прекрасен, деловит

Драгоценный наш Давид,

И хотим мы пожелать —

Свой задор не растерять!

Быть успешным, перспективным,

Обаятельным, счастливым,

Жизнерадостным, крутым

И душою молодым!

Давид, успешным будь всегда,

Не знай ни в чём ограничений,

И пусть несут тебе года

Десятки крупных достижений!

И пусть финансовый поток

Обильно льётся в твой кармашек,

Чтоб покорить ты цели смог,

Забыв проблемы в дне вчерашнем!

Пусть канал волшебный в космос

Будет для тебя открыт.

Получай поддержку свыше

Добрый, умный наш Давид.

Пусть тебя судьба балует,

Исполняются мечты.

Чтоб с капризною удачей

Был всегда ты лишь на «ты».

На тебя любая дама

С восхищением глядит,

Ты — мужчина видный самый,

Ненаглядный наш Давид.

Пожелаю оставаться

Вечно крепким, молодым,

Всех желаний добиваться

И идти к мечтам своим!

Пусть зелёный свет горит

Твоим важным начинаньям,

Чтобы ты достиг, Давид,

Всех высот и процветанья!

И везения волна

Вдруг накроет с головою,

И одарит жизнь сполна

И успехом, и любовью!

Давид, тебя я поздравляю,

Будь счастлив и поверь в себя,

Пусть вдаль ведут тебя надежды,

Обрадует, пускай судьба.

Пусть светит ярко в синем небе,

Твоя заветная звезда,

И пусть печали и тревоги,

Тебя оставят навсегда!