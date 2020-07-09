У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Человек, названный именем Давид, уравновешен и уверен в своих возможностях, настойчив, горд и несколько прагматичен. Ему присущи развитая сила воли и добродушие, умение сочувствовать, эти люди умеют убеждать и всегда сдерживают слово. Давид обожает путешествовать, это сильный физически мужчина, из-за чего стремится к лидерству во всех сферах жизни.
Характер у Давида несколько эгоистичный, он испытывает потребность в похвалах. Ему чужды зависть и злопамятность, жадность и обидчивость. Давид не любит лживых людей, достаточно вспыльчив, но отходчив. Давид на протяжении всей жизни занимается самосовершенствованием, причем успешно. Это человек, ценящий людей с чувством юмора.
В профессиональной деятельности Давид ищет новые впечатления, путешествия и приключения, поэтому из него получится отличный дипломат, воин, путешественник. Эти мужчины могут попробовать себя в геологии, спелеологии, альпинизме, спорте. Благодаря присущей им физической силе и выносливости, они могут стать скульпторами и ювелирами. Им не подходит монотонная и рутинная работа, она утомляет Давида. Этот человек определенно найдет дорогу в жизни и сможет обеспечить хорошее материальное положение своей семье. Давид на протяжении жизни будет получать много шансов на развитие карьеры. Он может стать успешным бизнесменом.
Давид разбирается в женщинах. Первый брак Давида заканчивается, как правило, неудачей. Второй брак принесет владельцу этого имени долгожданное счастье. Давид отличный хозяин, умеет искусно готовить. Семья – это самое важное в его жизни. Его супругой должна стать красивая и привлекательная, умная и волевая женщина, которая будет помогать Давиду в осуществлении намеченных планов. Именно супруга должна давать Давиду уверенность в себе с помощью похвалы и близких отношений. Давид, рожденный летом, обожает своих детей и обладает добрым, отзывчивым нравом.
Давид очень любит общаться, у него всегда много друзей, из-за которых этот человек часто попадает в неприятные ситуации. Этот человек немного романтик, его влекут приключения и таинственные дали, он любит поговорить об этом с друзьями. Если же разговор принимает деловую окраску, сразу же проявляются расчетливость и осторожность владельца имени Давид. Для поддержания хороших отношений с Давидом следует руководствоваться логикой, и не пытаться достучаться до его чувств. Друзья Давида ценят его за добродушие, уравновешенное развитой силой воли, что делает этого человека отзывчивым и способным на сочувствие.
Поздравления
Пусть у тебя всегда, Давид,
Все будет славно в жизни этой!
Знай, путь любой тебе открыт,
Тебя ждут только лишь победы!
Как можно больше позитива,
Тебе желаю в каждом дне!
Живи, Давид, всегда счастливо
И на веселой будь волне!
Как прекрасен, деловит
Драгоценный наш Давид,
И хотим мы пожелать —
Свой задор не растерять!
Быть успешным, перспективным,
Обаятельным, счастливым,
Жизнерадостным, крутым
И душою молодым!
Давид, успешным будь всегда,
Не знай ни в чём ограничений,
И пусть несут тебе года
Десятки крупных достижений!
И пусть финансовый поток
Обильно льётся в твой кармашек,
Чтоб покорить ты цели смог,
Забыв проблемы в дне вчерашнем!
Пусть канал волшебный в космос
Будет для тебя открыт.
Получай поддержку свыше
Добрый, умный наш Давид.
Пусть тебя судьба балует,
Исполняются мечты.
Чтоб с капризною удачей
Был всегда ты лишь на «ты».
На тебя любая дама
С восхищением глядит,
Ты — мужчина видный самый,
Ненаглядный наш Давид.
Пожелаю оставаться
Вечно крепким, молодым,
Всех желаний добиваться
И идти к мечтам своим!
Пусть зелёный свет горит
Твоим важным начинаньям,
Чтобы ты достиг, Давид,
Всех высот и процветанья!
И везения волна
Вдруг накроет с головою,
И одарит жизнь сполна
И успехом, и любовью!
Давид, тебя я поздравляю,
Будь счастлив и поверь в себя,
Пусть вдаль ведут тебя надежды,
Обрадует, пускай судьба.
Пусть светит ярко в синем небе,
Твоя заветная звезда,
И пусть печали и тревоги,
Тебя оставят навсегда!