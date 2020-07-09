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Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине

Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
08:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В четверг, 9 июля, в Украине местами дожди, днем ожидается 20-28° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 июля переменная облачность. В западных, днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь; ночью в восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный (в западных областях северо-западный), 5-10 м/сек.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в южной и восточной частях ночью 15-20°, днем 23-28°", - отмечается в сообщении.

Также в Укргидрометцентре добавили, что ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 9 июля ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°. В Киевской области днем также дождь. Ночью будет 10-15°, днем 20-25°.

10-11 июля в Украине, за исключением западных областей, будет сухо. Температура 10 июля ночью 8-13°, на юге, 11 июля в Украине 12-17°; днем 22-27°, в южной части, 11 июля в Украине 28-33°.

В Киеве и столичном регионе без осадков. Температура 10 июля ночью 8-13°, днем 22-27°; 11 июля ночью 12-17°, днем 28-33°.

12 июля в западных, Житомирской, Винницкой, а днем и в Киевской, Черниговской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза, ночью на Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь; на остальной территории без осадков; температура в западных областях ночью 11-16°, днем 14-20°; на остальной территории 13-18°, на побережье морей до 21°; в северных, Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 28-34°.

13 июля ночью, кроме западных областей, кратковременный дождь, днем в Украине местами небольшой, в восточной части умеренный дождь; температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-20°, на юге и юго-востоке ночью 16-21°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 10-16°, днем 19-25°.

В Киеве и Киевской области 12 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-18°, днем 23-28°. 13 июля ночью умеренный, днем местами небольшой кратковременный дождь; температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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