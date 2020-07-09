Пандемия: В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

"За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев - во Львовской области - 119, Ривненской области - 76, Закарпатской области - 89 и в городе Киев - 93", - сказал Степанов.
Он в очередной раз призвал украинцев соблюдать рекомендации для предотвращения заболеваемости: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
Как сообщалось, за сутки в Киеве от коронавируса умерли три человека.
Ранее сообщалось, что в отчете ООН говорится, что пандемия была "весьма предсказуемой", поскольку поведение человека, включая интенсивное фермерство для получения мяса, вызвало всплеск зоонозных болезней.
Напомним, в Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых. Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов.