Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Джош Бролин станет отцом в четвертый раз
Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

Пандемия: В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

Пандемия: В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

"За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев - во Львовской области - 119, Ривненской области - 76, Закарпатской области - 89 и в городе Киев - 93", - сказал Степанов.

Он в очередной раз призвал украинцев соблюдать рекомендации для предотвращения заболеваемости: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Как сообщалось, за сутки в Киеве от коронавируса умерли три человека. 

В столице за сутки обнаружили еще 93 случая коронавируса

Ранее сообщалось, что в отчете ООН говорится, что пандемия была "весьма предсказуемой", поскольку поведение человека, включая интенсивное фермерство для получения мяса, вызвало всплеск зоонозных болезней.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых. Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Заседание ТКГ: в ОБСЕ напомнили, что боевики до сих пор блокируют работу СММ
05 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь