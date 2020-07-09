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"Большое строительство" 2.0: Ткаченко рассказал, какие достопримечательности восстановят

"Большое строительство" 2.0: Ткаченко рассказал, какие достопримечательности восстановят
10:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В следующем году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

"В следующем году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов. Мы благодарны Президенту за поддержку инициативы министерства. Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии - заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранение их подлинности и духа - наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш долг перед будущими поколениями", - подчеркнул чиновник.

По словам Ткаченко, не только это является позитивным сигналом. Восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий громад, проложит новые туристические маршруты. Достопримечательности станут местными аттракциями, наполнятся новыми смыслами.

Проект готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. В перечень войдут объекты, которые объединят всю страну, заверил министр.

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Ткаченко также проиллюстрировал пост фотографиями некоторых памятников, которые являются частью проекта "Большое строительство".

Среди них Острожский замок, Ривненская область; Национальный художественный музей Украины, г. Киев; Национальный историко-культурный заповедник "Качановка", Черниговская область; Бережанский замок, Тернопольская область; Оборонительные стены г. Жовква, 16-17 век, Львовская область; Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко, г. Харьков; Дворец Потоцких, г. Одесса; Дворец Подгорецкий замок, 1635 - 1640, 1779 гг., Львовская область; Национальный заповедник "Хортица", Музей истории запорожского казачества, Запорожская область; Николаевская астрономическая обсерватория, одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 году, Николаевская область.

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Украина, Культура, Александр Ткаченко, Большое строительство.

Автор:

Телеграф
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