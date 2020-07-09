Россия распространяет фейки о причастности украинцев к беспорядкам в Сербии

Россия начала распространять ложную информацию относительно якобы причастности украинцев к беспорядкам в Сербии.

Российская Федерация распространяет в информационном пространстве Сербии ложную информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в стране, сообщила пресс-служба посольства Украины в Сербии.

"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с призывом не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили непричастность Украины к внутриполитической ситуации в Республике Сербия, называя заявления российских и пророссийских информационных ресурсов ложными.

Также в посольстве добавили, что не располагают информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии.