Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Геращенко считает, что у Путина нет необходимости наступать сейчас

Геращенко считает, что у Путина нет необходимости наступать сейчас
23:22 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
Антон Геращенко заявил, что Путин не будет сейчас наступать на Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что у президента РФ Владимира Путина нет необходимости наступать сейчас на Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Так, отвечая на вопрос, насколько вероятно полномасштабное военное вторжение России с целью захватить дамбу в Херсонской области и обеспечить Крым водой, Геращенко отметил: “В 2015 году на сайте Миротворец были опубликованы полностью готовые планы российского наступления на Украину, которая две недели планировала захватить всю Украина по левому берегу Днепра, планы РФ по захвату Украины и различных ее частей есть, я в этом уверен и не сомневаюсь”.

“Я не могу рассчитывать вероятность. Что касается моей личной мысли, то необходимости Путина наступать на Украину нет, потому что непонятно как своему народу продать зачем на Украину нападать сейчас”, — добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Конституции СССР была заложена “мина замедленного действия” — положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Антон Геращенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
02 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
03 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
04 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
05 "Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч
Главу Фонда госимущества хотели подкупить
Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Местные выборы: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь