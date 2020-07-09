Служба судебной охраны сообщила, сколько человек с признаками ОРВИ не были допущены к судам

В суды за весь карантин не допустили около 1400 посетителей с признаками ОРВИ.

В Украине с начала карантина сотрудники Службы судебной охраны проверили около 593 тыс. человек и 1397 посетителям с признаками ОРВИ было отказано в допуске к судам.

Об этом сообщает пресс-служба Службы судебной охраны.

С начала введения карантинных мероприятий в 311 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, судебные охранники проводят температурный скрининг их работникам и посетителям.

"За это время сотрудники Службы проверили почти 593 тыс. человек. 1397 посетителям было отказано в допуске к судам в связи с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний и предложено обратиться к врачам", - добавляется в сообщении.

Так, больше всего посетителей с признаками ОРВИ не допущено в судебные учреждения города Киева, Киевской и Харьковской областей.

На двух посетителей Ровенского городского суда, которые отказались соблюдать карантинных мероприятий и одеть защитные маски, вызванными полицейскими составлены административные материалы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм).

Напомним, в Киеве начали проверять развлекательные заведения, в том числе ночные клубы и дискотеки, по соблюдению ими регламентов работы, поскольку им не разрешено работать после 22:00 в связи с карантинными ограничениями.