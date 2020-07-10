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Экс-нардеп рассказал, как Порошенко давил на Раду, чтобы остановить расследование Иловайской трагедии

Экс-нардеп рассказал, как Порошенко давил на Раду, чтобы остановить расследование Иловайской трагедии
00:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Расследование "дела Иловайска" уже год не продвигается, несмотря на новый состав ВСК.

Бывший вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АР Крым, экс-нардеп и экс-глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств Иловайской трагедии Андрей Сенченко заявил, что пятый президент Петр Порошенко якобы оказывал давление на работу комиссии, а новый состав ВСК не продвигается в расследовании.

Об этом Сенченко заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

На вопрос о том, кто виноват в Иловайской трагедии, экс-глава следственной комиссии заявил: "Четко написано, что первый и главный это Главнокомандующий Вооруженными силами Украины того времени Петр Алексеевич Порошенко. Безусловно есть ответственность руководителя генерального штаба (Виктора Муженко - ред.)".

"Офис президента (Порошенко, - ред.) системно давил на парламент 8 созыва для того, чтобы не восстанавливалась работа этой комиссии. Но это позиция Порошенко, Ложкина и других", - заявил он.

По его словам, новый состав комиссии работает уже год, но расследование не продвигается.

"Я документально выяснил, что из всех депутатов 8 созыва нашелся только один, который пришел и ознакомился с полным пакетом документов, а это - 6 томов, которые наработала следственная комиссия. Не 20 страниц окончательного отчета, а 6 томов" , - сказал Сенченко.

Он также отметил, что за время его председательства следственная комиссия по делу Иловайской трагедии достигло больше результатов, чем следственная группа Генпрокуратуры.

"Вы же понимаете, что есть политическая зонтик над основными персоналиями, которые принимали участие в этом. Понятно, что Путин главный персонаж", - заявил Сенченко, добавив об ответственности и других представителей военного и политического руководства страны.

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Все по теме:

Рада, Петр Порошенко, Андрей Сенченко, Иловайск.

Автор:

Телеграф
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