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Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины

Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com
55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства.

Криминального авторитета по прозвищу Дед выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать в Украину, сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований.

"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял места жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 апреля 2020 года криминального "авторитета" задержали.

Правоохранители составили на мужчину административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и поместил в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением.

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Суд, Криминальный авторитет.

Автор:

Телеграф
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