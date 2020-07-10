Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины

55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства.

Криминального авторитета по прозвищу Дед выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать в Украину, сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований.

"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял места жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 апреля 2020 года криминального "авторитета" задержали.

Правоохранители составили на мужчину административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и поместил в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением.