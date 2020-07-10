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10 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

10 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В народном календаре 10 июля – Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо.

равославная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца. Святой родился в Риме, в богатой и знатной христианской семье.

С юных лет он сострадал больным, и потому выбрал профессию врача. Он не только лечил людей, но и всячески им помогал. За самоотверженное служение ближнему и богоугодную жизнь Патриарх Константинопольский рукоположил его во священники.

Сампсон исцелил серьезно заболевшего императора Юстиниана I. В награду император построил дом для странников и немощных, где святой служил до конца своих дней. Умер преподобный в 530 года в Константинополе, был похоронен в церкви святого мученика Мокия.

Что не рекомендуется делать 10 июля:

Обманывать человека, даже если "во благо". В крайнем случае лучше промолчать.

Подбирать на улице монеты.

Подолгу смотреться в зеркало.

Стирать вещи красного цвета.

Приметы и поверья

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета.

Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно.

Если конский щавель "плачет", т.е. на листьях появились липкие капельки, то будет дождь.

Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки, то к вечеру пойдет дождь.

Радуга поперек реки – к ясной погоде.

Пчелы стали злые – к засухе.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.

Люди, родившиеся 10 июля, хозяйственные и домовитые. В качестве талисмана им следует носить гранат.

У кого именины 10 июля?

Именины сегодня празднуют Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий, Амелия, Антон, Филипп.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Самсонов день.

Автор:

Телеграф
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