10 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

равославная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца. Святой родился в Риме, в богатой и знатной христианской семье.
С юных лет он сострадал больным, и потому выбрал профессию врача. Он не только лечил людей, но и всячески им помогал. За самоотверженное служение ближнему и богоугодную жизнь Патриарх Константинопольский рукоположил его во священники.
Сампсон исцелил серьезно заболевшего императора Юстиниана I. В награду император построил дом для странников и немощных, где святой служил до конца своих дней. Умер преподобный в 530 года в Константинополе, был похоронен в церкви святого мученика Мокия.
Что не рекомендуется делать 10 июля:
Обманывать человека, даже если "во благо". В крайнем случае лучше промолчать.
Подбирать на улице монеты.
Подолгу смотреться в зеркало.
Стирать вещи красного цвета.
Приметы и поверья
Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета.
Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно.
Если конский щавель "плачет", т.е. на листьях появились липкие капельки, то будет дождь.
Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки, то к вечеру пойдет дождь.
Радуга поперек реки – к ясной погоде.
Пчелы стали злые – к засухе.
Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.
Люди, родившиеся 10 июля, хозяйственные и домовитые. В качестве талисмана им следует носить гранат.
У кого именины 10 июля?
Именины сегодня празднуют Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий, Амелия, Антон, Филипп.