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У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф
Сегодня, 10 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя Юрий. Произошло это имя от латинского "jura", что означает "клясться", "давать клятву", поэтому имя также трактуют как "верный".

Юрии в детстве очень тихие мальчики. Они несколько замкнуты, часто живут в своем собственном мире. Очень любят спокойные, нешумные занятия – рыбалка, разведение растений, ухаживание за животными, коллекционирование. Юрии сосредоточены, вдумчивы и не скоры на решения.

Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.

Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.

Поздравления

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

 

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

 

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни всё прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

 

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

 

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Юрий значит «земледелец»,

Это, видно, неспроста.

Ты во всех делах умелец,

Есть и ум, и доброта!

 

Потому тебя, наш Юра,

Очень сильно любят все,

Расцветает пусть натура

Вновь твоя во всей красе!

Ты красив, умен, удачлив,

Выше всяческих похвал,

Я желаю тебе, Юра,

Чтобы ты счастливым стал.

 

Чтоб тебя любили дамы,

Мужики, чтоб уважали,

Зеленела, чтоб капуста,

Куры денег не клевали.

 

И в работе, и в любви,

Чтобы все было в ажуре,

Быть хозяином судьбы

Я тебе желаю, Юра.

Юрий значит земледелец,

В самом деле вы умелец.

Поздравления есть у нас,

Юрий, именно для вас.

Рядом будут пусть всегда

Только верные друзья.

На работе уважения

И в карьере продвижения.

Чтоб семья вас обожала,

Жена ужином встречала.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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