У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Юрии в детстве очень тихие мальчики. Они несколько замкнуты, часто живут в своем собственном мире. Очень любят спокойные, нешумные занятия – рыбалка, разведение растений, ухаживание за животными, коллекционирование. Юрии сосредоточены, вдумчивы и не скоры на решения.
Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.
Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.
Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.
Поздравления
Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.
Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.
Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни всё прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.
Юра, с праздником тебя!
Пусть всё будет на ура.
В твоей жизни навсегда
Много будет пусть добра.
Пусть удача и здоровье
Никогда не подведут,
Ну а грусть и неудачи
Поскорее убегут.
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
Юрий значит «земледелец»,
Это, видно, неспроста.
Ты во всех делах умелец,
Есть и ум, и доброта!
Потому тебя, наш Юра,
Очень сильно любят все,
Расцветает пусть натура
Вновь твоя во всей красе!
Ты красив, умен, удачлив,
Выше всяческих похвал,
Я желаю тебе, Юра,
Чтобы ты счастливым стал.
Чтоб тебя любили дамы,
Мужики, чтоб уважали,
Зеленела, чтоб капуста,
Куры денег не клевали.
И в работе, и в любви,
Чтобы все было в ажуре,
Быть хозяином судьбы
Я тебе желаю, Юра.
Юрий значит земледелец,
В самом деле вы умелец.
Поздравления есть у нас,
Юрий, именно для вас.
Рядом будут пусть всегда
Только верные друзья.
На работе уважения
И в карьере продвижения.
Чтоб семья вас обожала,
Жена ужином встречала.