ВОЗ сообщает о новом рекорде по числу больных COVID-19

В мире за сутки зафиксировали 228 102 случаев коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске обнаруженных заболеваний COVID-19, установленном за минувшие сутки.

Об этом говорится на официальном сайте ВОЗ.

Так, по данным прошлых суток, с четверга на пятницу, количество новых выявленных больных составила 228 102 случая. При этом, наибольший всплеск наблюдался в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Предыдущий "рекордный показатель" коронавируса, зафиксированный ВОЗ, равнялся 212 326 случаев 4 июля.

В целом, по данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев в мире в пятницу достигло 12,102 млн. При этом более 551 млн человек умерли, свыше 6,7 млн - выздоровели.