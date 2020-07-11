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РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии

РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии
01:34 Сегодня Телеграф УНИАН
Это уже третье голосование по этому вопросу на этой неделе, которое завершилось провалом из-за несовпадения позиций сторон, и второе вето со стороны России и Китая.

Россия и Китай ветировали новый проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предложенный Германией и Бельгией, о продолжении трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии еще на пол года.

Две страны предложили продлить поставки гуманитарных грузов в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией "Баб Аль-Салам" и "Баб Аль-Хава" до 10 января 2021 года, пишет DW.

По данным ООН, от предоставления гуманитарной помощи с территории Турции зависят миллионы сирийцев.

Во время голосования за проект резолюции в пятницу, 10 июля, "за" документ высказались представители 13 стран, входящих в состав Совета Безопасности. Однако, Китай и Россия, имеющие право вето в этом органе, проголосовали "против".

Это уже третье голосование по этому вопросу на этой неделе, которое завершилось провалом из-за несовпадения позиций сторон, и второе вето со стороны России и Китая.

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Сирия, Китай, Россия.

Автор:

Телеграф
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