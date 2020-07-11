11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

11 июля отмечается народно-христианский праздник Крапивное заговенье. По-другому его называют Крапивные заговины, Конец Петрова поста и канун Петрова дня.

Православные также называют 11 июля Троеручницей – в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Она считается чудотворной.

Икона изображает Богоматерь с младенцем Иисусом на руках, а троеручицей ее назвали из-за того, что в русских списках иконы принято выписывать в нижней части еще и третью руку, как бы принадлежащую Деве Марии, но изображающуюся отдельно.

В эту дату православные люди чтили память преподобных Германа, Сергия, врача Павла и Валаамских чудотворцев. А вот Крапивным день называли потому, что именно 11 июля заканчивали есть блюда из этого растения. Крапива помогала людям получать необходимые витамины и, по мнению предков, избавляла от нечистой силы.

Считалось, что крапива в этот день имеет волшебные свойства и способна придавать человеку силу, бодрость. Поэтому пытались ее заготавливать впрок и собирали крапиву 11 июля, поскольку считали, что после этого дня она потеряет свои целебные свойства. Кстати, в народе верили, что полотно, сотканное из крапивы, поможет преодолеть боли в пояснице.

Наши предки полагали, что в этот день растение начинает терять свои полезные качества, поэтому нужно успеть заготовить ее впрок.

Причем рвать траву было принято голыми руками. Древние заметили, что крапива может исцелять кости. Для этого, например, делали специальные повязки, которыми лечили боли в спине и суставах.

На Крапивное заговенье утраивали ночные гулянья с песнями, плясками, хороводами и играми. Сегодня все желающие обрести счастье искали редкое растение «Петров крест». Оно обладало особой силой и могло принести своему владельцу как большую удачу, так и ценный клад.

Запреты дня:

Не рекомендуется рано ложиться спать. 11 июля можно позволить себе веселье и танцы до утра. Это поможет привлечь в дом удачу.

Но она отвернется, если в этот день держать тело и жилище в грязи. Поэтому необходимо убраться в квартире, покупаться и надеть чистую одежду. Обувь тоже должна быть вымыта.

Запрещено выливать питьевую воду. В противном случае может начаться засуха. Если в процессе готовки все же нужно слить жидкость, то сделайте это под дерево или полейте растения.

В этот день не стоит ссориться или даже просто сквернословить. У того, кто ослушается запрета, может на языке выскочить большой типун, избавиться от которого будет довольно сложно.

Запрещалось также покупать и выкачивать мед. Предки думали, что такое приобретение в эту дату может вскоре испортиться.

Следуя многовековым приметам, люди старались отказаться от работы в поле 11 июля. Больше отдыхали. Потому, как если косить сено в эту дату – навлечете пожар.

Народные приметы:

Если кукушка переставала куковать — значит, зима наступит рано.

Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.

Клен слезу источает – через 3-4 дня выпадут осадки.

Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.

Ранний листопад – в сентябре все деревья будут стоять без листвы.

Также считалось, что 11 июля ни в коем случае нельзя выходить замуж. Это сулило в будущем еще два брака.