"Адская" жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Сегодня, 11 июля, по всей территории Украины будет наблюдаться преимущественно сухая погода, днем жара 28-33°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, 11 июля солнечно будет не везде, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Осадки будут лишь на западе Украины в виде кратковременного дождя и грозы зачастую с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°
Карта осадков 11 июля, фото: windy.com
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Прогноз погоды на воскресенье, 11 июля, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +27...+29
Ровно – +29...+31
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +28...+30
Луганск +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +29...+31
Погода 11 июля / фото: meteo.gov.ua
В столице Украины 11 июля будет сухо. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°. В области также осадков не ожидается, температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
Завтра, 12 июля запад страны накроют значительные дожди, грозы, в Карпатском регионе и на Закарпатье - сильные дождевые осадки.
Погода 12 июля / фото: meteo.gov.ua
Остальная территория Украины будет наслаждаться сухой погодой и переменной облачностью, температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на юге и востоке местами 33-35°.
В Киеве, а также в области, 12 июля будет снова сухо и жарко: температура ночью 14-19°, днем 26-31°.