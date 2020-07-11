"Адская" жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Во всех областях будет невыносимо жарко, температура воздуха поднимется выше +30 градусов. На всей территории страны без осадков.

Сегодня, 11 июля, по всей территории Украины будет наблюдаться преимущественно сухая погода, днем жара 28-33°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 11 июля солнечно будет не везде, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Осадки будут лишь на западе Украины в виде кратковременного дождя и грозы зачастую с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°

Карта осадков 11 июля, фото: windy.com

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 июля, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +27...+29

Ровно – +29...+31

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31

Погода 11 июля / фото: meteo.gov.ua

В столице Украины 11 июля будет сухо. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°. В области также осадков не ожидается, температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

Завтра, 12 июля запад страны накроют значительные дожди, грозы, в Карпатском регионе и на Закарпатье - сильные дождевые осадки.

Погода 12 июля / фото: meteo.gov.ua

Остальная территория Украины будет наслаждаться сухой погодой и переменной облачностью, температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на юге и востоке местами 33-35°.

В Киеве, а также в области, 12 июля будет снова сухо и жарко: температура ночью 14-19°, днем 26-31°.