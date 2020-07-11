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"Адская" жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

"Адская" жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Во всех областях будет невыносимо жарко, температура воздуха поднимется выше +30 градусов. На всей территории страны без осадков.

Сегодня, 11 июля, по всей территории Украины будет наблюдаться преимущественно сухая погода, днем жара 28-33°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 11 июля солнечно будет не везде, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Осадки будут лишь на западе Украины в виде кратковременного дождя и грозы зачастую с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°

Карта осадков на 11 июля 2020

Карта осадков 11 июля, фото: windy.com

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31

  • Львов – +27...+29

  • Ивано-Франковск – +29...+31

  • Тернополь – +28...+30

  • Черновцы – +29...+31

  • Хмельницкий – +29...+31

  • Луцк – +27...+29

  • Ровно – +29...+31

  • Житомир – +30...+32

  • Винница – +30...+32

  • Одесса – +30...+32

  • Николаев – +30...+32

  • Херсон – +30...+32

  • Симферополь – +29...+31

  • Кропивницкий – +30...+32

  • Черкассы – +29...+31

  • Чернигов – +28...+30

  • Сумы – +27...+29

  • Полтава – +28...+30

  • Днепр – +29...+31

  • Запорожье – +30...+32

  • Донецк – +28...+30

  • Луганск +29...+31

  • Харьков – +28...+30

  • Киев – +29...+31

Прогноз погоды на 11 июля

Погода 11 июля / фото: meteo.gov.ua

В столице Украины 11 июля будет сухо. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°. В области также осадков не ожидается, температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

Завтра, 12 июля запад страны накроют значительные дожди, грозы, в Карпатском регионе и на Закарпатье - сильные дождевые осадки.

Прогноз погоды на 12 июля

Погода 12 июля / фото: meteo.gov.ua

Остальная территория Украины будет наслаждаться сухой погодой и переменной облачностью, температура ночью 14-19°, днем 26-31°, на юге и востоке местами 33-35°.

В Киеве, а также в области, 12 июля будет снова сухо и жарко:  температура ночью 14-19°, днем 26-31°. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Лето, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Июль.

Автор:

Телеграф
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