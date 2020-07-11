У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Герман – красивое мужское имя. Существует несколько версий о его происхождении и значении. Согласно первой, оно было образовано от латинского слова "germanus", которое переводится как "родной", "единокровный", "близкий", "братский", "настоящий", "истинный", "подлинный". Второй вариант говорит о происхождении от нарицательного слова и означает место, откуда прибыл человек, то есть "германец".

В детском возрасте Герман отличается повышенной возбудимостью и раздражительностью. Тяжело переносит неудачи. Способен даже на небольшую ложь и обман для достижения своей выгоды. Взрослый представитель этого имени обладает прекрасным интеллектом и аналитическим складом ума, решительным и мужественным характером. В энергетике заложен мощный потенциал, он склонен ломать стереотипы.

Положительные качества Германа: ответственность, лидерство, требовательность, пунктуальность, самостоятельность, независимость. У приятелей пользуется авторитетом и уважением, они считают его компанейским и общительным. Тайна имени заключается в твердости, уверенности, рассудительности, солидности, выдержке его носителя. Отличительными чертами характера являются храбрость, смелость и благородство.

Молодой Герман – богемная личность. Его трудно представить без приятелей, девушек, развлечений и кутежа. Он - веселый, остроумный и находчивый человек. С легкостью заводит знакомства с нужными людьми и умеет пользоваться их связями. Это творчески одаренная натура, обладающая гуманитарным складом ума.

Отрицательные качества Германа: раздражительность, вспыльчивость, претенциозность, холодность, гордыня, высокомерие, завышенная самооценка. Он никогда не станет общаться с человеком не своего круга. Часто замыкается в себе, небезразличен к лести и похвале.

Зимний представитель имени Герман – щеголь и модник. Огромное внимание уделяет последним тенденциям в моде. Обладает твердым характером и имеет собственное мнение. Весенний – всеобщий любимчик и весельчак. Летний - любит фантазировать, одарен тягой к поэзии. Рожденный осенью - склонен к практичности и рассудительности.

Это очень талантливый парень. Он отлично поет и танцует. Обожает играть на гитаре. Неравнодушен к спиртным напиткам.

Герман очень избирателен к будущей профессии. Он деловит и никогда не упускает возможность заработать лишние деньги. Ему близка творческая деятельность. Достигает почета и званий в науке, технике, литературе и медицине. Прекрасное воображение позволяет достичь успехов в области музыки, танцев, моделировании одежды. Также ему везет в деловой и военной сфере, в области менеджмента и финансов. Может стать хорошим экономистом, администратором, руководителем. В профессиональной деятельности оказывают поддержку влиятельные люди. В бизнесе складывается все успешно.

Герман может подорвать свое крепкое здоровье чересчур активным образом жизни. В раннем возрасте возможны недомогания. Слабые места – желудок, сердце, легкие и нервная система.

Герман в семейной жизни, как правило, счастлив. Но брак с ним сложен. Он не в состоянии находиться долго с одной женщиной, ему нужна свобода. Именно эта причина разрушает его семейный союз, а также оказывает давление на вторую половину с требованиями невыполнимых действий. Поэтому он может иметь несколько браков. В супруги выбирает молодую девушку. Ревнует ее ко всем окружающим, но не показывает этого. Любит детей, но редко находит с ними общий язык. Он не испытывает к ним больших отцовских чувств. Герман сильно привязан к родительскому дому, часто прибегает к помощи и советам своей мамы.

Поздравления

Мы тебе желаем, Герман,

Много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни

Пусть все будет хорошо,

Продвигайся, строй карьеру,

Про семью не забывай,

Знаем мы, в делах ты лучший,

Только нос не задирай!

Герман, с праздником тебя

Искренне я поздравляю.

От души много добра

Сегодня я тебе желаю.

Пусть успех во всем прибудет,

Пусть уйдет скорее грусть,

Пусть здоровье не подводит,

Денег много будет пусть.

Будь счастливым и здоровым,

Первым будь всегда, во всем,

Смелым будь ты и веселым.

Все проблемы нипочем!

Герман, вы на рыцаря похожи,

Всегда вы верховодите везде,

Ваш ум и независимость и воля

Ведут к победе при любой звезде.

Под стать себе и женщину найдете,

Которая оценит вас сполна.

В свободе ярко очень вы живете,

Жизнь приключений и энергии полна.

Хороший человек, мужчина видный,

Тебя хотим поздравить,

Всегда такой ты безобидный,

Позволь помочь твой праздник справить.

Тебе желаем, милый Герман,

Быть молодым всегда, счастливым,

Уметь любить, друзьям быть верным,

Всегда быть добрым, справедливым!

Ты — Герман, имя твое, кстати,

Носить мог в средние века

Лишь только представитель знати,

Пришло оно издалека.

Бесспорный лидер в коллективе,

Увидел цель и к ней идешь,

Достигнешь званий в перспективе,

Работать ты не устаешь.

И пожелать хотелось воли,

Пути удачно выбирать.

Вся жизнь — театр, и в главной роли

Спектакль на зависть всем сыграть.

Он красив — и это верно —

Обаятелен наш Герман.

Очаровывает всех,

Во всём ждёт его успех.

Мы желаем, чтоб наш мачо

Всё имел: квартиру, дачу,

Отдыхал чтоб на Мальдивах

И поймал там крокодила.

Герман, ты шармом таким обладаешь,

Что все красотки в округе — твои.

Пусть же лишь сладкое счастье узнаешь,

Только успех пусть встает на пути!

Многого в жизни ты, Герман, добьешься,

Будешь высот больше всех покорять.

Ну а когда ты светло улыбнешься,

То от тебя взгляд нельзя оторвать!

Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

Еще много-много лет.

Герман, ты можешь карьеру построить

И жизнь свою неплохо устроить,

Для этого есть все основания,

Любой ценой ты добьешься признания!

Желаем тебе друзей настоящих,

Чувств нежных, искренних и горячих,

В стремлении к заветной мечте

Пускай Фортуна поможет тебе!

И солнце светит особенно ярко,

И дарит свои золотые подарки.

А небо наполнено бархатом туч,

И дарит красивой надежды нам луч.

И в этот волшебный и сказочный час,

Хотим мы сказать тебе, Герман, для нас

Ты самый хороший, родной человек,

Пусть будет удача с тобой навек.