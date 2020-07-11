В Минздраве заговорили о том, какой должна быть зарплата врачей в Украине

В Министерстве здравоохранения убеждены, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Зарплата украинского врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телепередачи "Голос народа".

Министр подчеркнул, что важно обратить внимание на зарплату врачей, ведь нынешний уровень зарплат медиков недостаточен.

"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен", — поведал он.

Только с такой заработной платой можно расчитывать на качественное лечение от профессионалов своего дела, считает он.

Кроме того, Степанов поделился первой маленькой победой правительства. Уже с 1 сентября этого года медики будут получать на 3500 гривен больше. По его словам, это очень мало, однако его радует, что первый шаг уже сделан.

Также, заявил он, уже в Государственном бюджете 2021 увеличение зарплат медиков будет заложено в тариф.