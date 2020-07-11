Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе

Основатель "Поисковой инициативы Майдана" и офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

"Я сознательно избрал путь постоянных потрясений и вызовов, отвергнув прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты... Я пошатнулся, но не упал. Все еще в запыленных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на деньги и не побоятся ответственности за свои поступки", – вспоминает музей слова парня.

Как сообщалось ранее, 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к большому сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.