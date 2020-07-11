Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина рассчитывает получить британскую вакцину от COVID-19
Украина рассчитывает получить британскую вакцину от COVID-19
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб на Донбассе
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе

Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" и офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

"Я сознательно избрал путь постоянных потрясений и вызовов, отвергнув прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты... Я пошатнулся, но не упал. Все еще в запыленных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на деньги и не побоятся ответственности за свои поступки", – вспоминает музей слова парня.

Как сообщалось ранее, 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к большому сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, Тарас Матвиив.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина
Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь