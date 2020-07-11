Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали

Председатель Николаевской облорганизации ВО "Свобода" Демид Губский, которого в субботу госпитализировали с огнестрельным ранением головы, перед тем разбирал пистолет травматического действия. Об этом сообщает полиция Николаевской области

"Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - сказано в сообщении.

Следователи начали расследование уголовного производства по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Отмечается также, что во время осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружены помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету.

По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину.

"Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство – пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако, пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция. Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в полиции.