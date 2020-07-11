Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель

Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали

Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук
Председатель Николаевской облорганизации ВО "Свобода" Демид Губский, которого в субботу госпитализировали с огнестрельным ранением головы, перед тем разбирал пистолет травматического действия. Об этом сообщает полиция Николаевской области

"Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - сказано в сообщении.

Следователи начали расследование уголовного производства по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Отмечается также, что во время осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружены помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету.

 

По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину.

"Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство – пистолет травматического действия, но не мог законно получить на него разрешение. Однако, пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция. Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, медики оказывают ему необходимую помощь", - отметили в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевская область, Нацполиция, Демид Губский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
05 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь